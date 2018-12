Calcio Giovanile Provinciale, il programma del fine settimana

La Spezia - entrano sempre più nel vivo i campionati provinciali riservati alle categoria degli Under 17 e Under 15, entrambi giunti in procinto di disputare la settimana giornata. Di seguito il programma completo delle partite che si disputeranno sabato 15 e domenica 16 dicembre.



Under 17, settima giornata

15/12 Ceparana – Colli Ortonovo, Incerti ore 15:30

15/12 Mamas Giovani – Santerenzina, Pieroni ore 16:45

15/12 Real Fieschi – Club Levante, Comunale ore 16:30

15/12 Valdivara 5 Terre – Borgo Foce Magra A.F, Colombo ore 16:45

16/12 Canaletto Sepor – Lavagnese, Tanca ore 16:15

16/12 Levanto – Tarros Sarzanese, Raso Scaramuccia ore 10:30





Under 15, settima giornata

15/12 Club Levante – Borgo Foce Magra A.F, Pieroni ore 18:15

15/12 Levanto – Luni Calcio, Raso Scaramuccia ore 16:15

15/12 Mamas Giovani “B” - Follo Calcio, Pieroni ore 15:15

16/12 Borgo Foce Magra A.F “B” - mamas Giovani, Cristoni ore 10:30

16/12 Colli Ortonovo – Canaletto Sepor, Comunale ore 09:15

16/12 Magra Azzurri – Santerenzina, Comunale ore 10:30

16/12 Santerenzina “B” - Ceparana Calcio, Falconara ore 09:15