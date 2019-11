Calcio Giovanile Provinciale, ecco le date dei recuperi

La Spezia - La Delegazione Provinciale della Spezia ha reso note le date dei recuperi dei campionati Provinciali Under 17, Under 15 e della Coppa Provinciale Under 15. Di seguito il programma completo





Under 17

Mercoledì 20, Luni Calcio “B” - Mamas Giovani “B”, Gaggio di Ortonovo ore 17:30

Mercoledì 20, Colli Ortonovo -Santerenzina, Comunale di Castlenuovo Magra ore 18:30

Mercoledì 20, Valdivara 5 Terre – Rivasamba, Colombo di Beverino ore 18:00



Under 15

Mercoledì 20, Ceparana Calcio – Club Levante. Incerti di Ceparana ore 17:30

Mercoledì 20, San Lazzaro Lunense – Levanto Calcio, Cristoni di Sarzana ore 18:30

Mercoledì 20, Santerenzina – Mamas Giovani, Falconara di Lerici ore 17:30

Martedì 19, Sesta Godano – Magra Azzurri, Comunale di Sesta Godano ore 17:45



Coppa Provinciale Under 15

Mercoledì 20, Follo Calcio – Follo Calcio “B”, Canese di Paiana Battolla ore 16:00

Mercoledì 27, Follo Calcio “B” - Canaletto Sepor “B”, Canese di Piana Battolla ore 16:00