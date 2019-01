Calcio Giovanile La Spezia, il programma del fine settimana

Nel campionato Under 17 il big match è Colli Ortonovo – Lavagnese, mentre nel campionato Under 15 c'è grande attesa per la sfida tra il Canaletto Sepor e la Santerenzina.

La Spezia - Entrano sempre più nel vivo i campionati provinciali riservati alla categoria degli Under 17 e Under 15, rispettivamente giunti all'ottava e nona giornata. Nel Campionato Under 17 c'è grande attesa per il big match tra il Colli Ortonovo e la Lavagnese, partita in programma sabato 19 al Comunale di Castelnuovo Magra alle ore 18:00, mentre nel Campionato Under 15 la partita di cartello è in programma al Tanca tra il Canaletto Sepor e la Santerenzina, match in programma domenica 20 alle ore 9:15. Di seguito il programma completo.



Under 17, ottava giornata

20/01 Ceparana – Santerenzina, Incerti ore 10:30

19/01 Colli Ortonovo – Lavagnese, Comunale ore 18:00

20/01 Levanto – Club Levante, Raso Scaramuccia ore 10:30

19/01 Mamas – Tarros Sarzanese, Pieroni ore 15:30

20/01 Real Fieschi – Borgo Foce Magra A.F, Comunale ore 10:30

19/01 Valdivara 5 Terre – Canaletto Sepor, Colombo ore 15:15



Classifica: Valdivara 5 Terre, Tarros Sarzanese, Colli Ortonovo 21; Real Fieschi 19; Lavagnese 18; Canaletto Sepor 13; Santerenzina 8; Levanto Calcio 6; Borgo Foce Magra A.F, Club Levante 4; Mamas Giovani 3; Ceparana 1.



Under 15, nona giornata

20/01 Borgo Foce Magra A.F – Magra Azzurri, Cristoni ore 15:00

20/01 Canaletto Sepor – Santerenzina, Tanca ore 9:15

19/01 Ceparana – Mamas, Incerti ore 15:15

19/01 Follo – Borgo Foce Magra A.F “B”, Canese ore 15:00

19/01 Luni – Club Levante, Gaggio ore 15:00

20/01 Mamas “B” - Levanto, Pieroni ore 10:30

20/01 Santerenzina “B” - Colli Ortonovo, Falconara ore 9:15



Classifica: Ceparana 19; Levanto 18; Santerenzina 15; Canaletto Sepor 14; Borgo Foce Magra A.F 13; Magra Azzurri 12; Colli Ortonovo 9; Follo 6; Mamas 2; Luni, Club Levante 0.