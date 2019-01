Calcio Giovanile Delegazione di Chiavari, il programma del week end

La Spezia - Entrano sempre più nel vivo i campionati regionali riservati alle categoria degli Under 17 e Under 14 della Delegazione provinciale di Chiavari. Nel Campionato Under 17 il Valdivara 5 Terre è atteso dalla trasferta del Daneri contro l'Entella per il big match di giornata, mentre il Colli Ortonovo di Rolla sarà di scena al Falconara contro la Santerenzina per l'atteso derby spezzino. Nel Campionato Under 14 c'è grande attesa per il big match tra la Sammargheritese e la Lavagnese, match in programma sabato al Broccardi di Santa Margherita Ligure alle ore 16;30, mentre il Valdivara 5 Terre sarà impegnato sabato alle ore 17:00 al Colombo di Beverino contro la formazione nero verde della Caperanese. Impegno in trasferta per il Canaletto. Di seguito il programma completo delle partite che si disputeranno tra sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019.





Under 17, ottava giornata

20/01 Calvarese – Santa Maria, Piombo ore 15:00

20/01 Entella – Valdivara 5 Terre, Daneri ore 10:30

20/01 Pieve Ligure – Caperanese, Tre Campanili ore 16:30

20/01 Santerenzina – Colli Ortonovo, Falconara ore 15:00

20/01 Sestri Levante – Real Fieschi, Sivori ore 10:30

Riposa: Lavagnese



Classifica: Colli Ortonovo, Entella 18; Caperanese 13; Calvarese, Valdivara 5 Terre 12; Santa Maria 10; Santerenzina, Lavagnese 7; Real Fieschi, Sestri Levante 3; Pieve Ligure 0.





Under 14, settima giornata

20/01 Entella – Golfo Paradiso PRCA, Celeri ore 10:30

20/01 Bogliasco – Rivasamba, Tre Campanili ore 9:30

20/01 Pieve Ligure – Canaletto Sepor, Tre Campanili ore 11:00

19/01 Sammargheritese – Lavagnese, Broccardi ore 16:30

20/01 Santa Maria – Casarza, Macera ore 17:00

19/01 Valdivara 5 Terre – Caperanese, Colombo ore 17:00



Classifica: Pieve Ligure 18; Rivasamba 16; Lavagnese, Sammargheritese 15; Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 13; Entella, Valdivara 5 Terre 12; Bogliasco 9; Caperana, Canaletto Sepor 6; Santa Maria 3; Casarza 0.