Calcio Giovanile Delegazione di Chiavari, il programma del week end

La Spezia - Tra sabato 15 e domenica 16 andrà in scena la sesta giornata dei campionati provinciali della delegazione di Chiavari riservati alle categorie degli Under 17 e Under 14. Di seguito il programma completo:











Under 17, sesta giornata

16/12 Calvarese – Valdivara 5 Terre, Piombo ore 15:00

15/12 Colli Ortonovo – Santa Maria, Comunale ore 15:45

16/12 Entella – Lavagnese, Daneri ore 16:30

16/12 Pieve Ligure – Real Fieschi, Tre Campanili ore 16:30

16/12 Santerenzina – Capernaese, Falconara ore 10:45

Under 14, sesta giornata

16/12 Caperanese – Casarza, Daneri ore 15:00

16/12 Bogliasco – Lavagnese, Tre Camapnili ore 15:00

15/12 Pieve Ligure – Golfo Paradiso PRCA, Tre Campanili ore 13:00

16/12 Sammargheritese – Entella, Brcoccardi ore 17:00

15/12 Santa Maria – Rivasamba, Macera ore 18:00

15/12 Valdivara 5 Terre – Canaletto, Colombo ore 15:15