Calcio Giovanile, Concluso il Torneo "Bvlg - Città di S. Stefano" al Magra Azzurri

Santo Stefano Magra - Allo Spezia, vittorioso in finale sulla Pietà 2004 di Prato con tripletta di Danilo Busiello, la 1.a edizione del Torneo “Banca Versilia Lunigiana Garfagnana – Città di Santo Stefano”: organizzata alla Corea dal Magra Azzurri per l’annata 2007 della categoria calcistica dei Pulcini. Terza la Tarros Sarzanese, quarto il Don Bosco Spezia e quinta l’Academy Entella, il “Magra” ha dovuto accontentarsi della sesta posizione; anche perché aveva lasciato il passo nella qualificazione preliminare (cavalleria) a quella Pietà che era la partecipante arrivata da più lontano e la più, diciamo, “fuori zona”. Al termine comunque premiazioni per tutti. Ma vediamo con calma com’è andata…



Girone A

Spezia-Pianazze 2-0, Pianazze-Academy Entella 0-4, Academy Entella-Spezia 0-5.



Girone B

Carrarese-Magra Azzurri 0-0, Magra Azzurri-La Pietà 2004 1-1, La Pietà 2004-Carrarese 0-0.



Girone C

Tarros Sarzanese-Rivasamba 0-2, Rivasamba-Polis Genova 0-2, Polis Genova-Tarros Sarzanese 0-1.



Girone D

Armando Picchi-Don Bosco Spezia 1-1, Don Bosco Sp-Virtus Entella 3-1, Virtus Entella-Armando Picchi 3-1.



Girone finale

Arci Pianazze-Rivasamba 2-1, A. Picchi Livorno-Carrarese 0-2, Ac. Entella-Polis Ge 2-1, Magra Azzurri-V. Entella 2-1, Spezia-Tarros S. 2-0, La Pietà 2004-D. Bosco Sp 4-0.



Finali - 1.o e 2.o posto:



Spezia-La Pietà 2004 3-0

Reti: Busiello (3).



Spezia: Bencaster, Bruni, Busiello, Germano, Giglioli, Insignito, Rolla, Rosati, Ruotolo, Bordoni, Ebano, Tortorella, Lorenzelli. All. Rutigliano S. e Del Mancino.

Pietà 2004: Piacenti, Arnesano, Bigagli, Focardi, Giannelli, Lelli, Magni, Massai, Materi, Ridolfi, Santi, Vannuzzi. All. Di Bari e Fantoni.



3.o e 4.o:



Tarros-D. Bosco 1-0

Rete: Scopis.



Tarros Sarzanese: Agolli, Taponecco, Spera, Antonelli, Soldati, Toracca, Vernazza, Fiore, Silvano, Scopis, Paita,

Don Bosco Spezia: Savani, Emovon, Fiori, Formato, Mangano, Rosario, Scollo, Sommovigo, Terracciano, Tirozzi All. Maggiani D.



5.o e 6.o Magra Azzurri-Ac. Entella 0-2

7.o e 8.o: Polis-V. Entella 0-2

9.o e 10.o: A. Pianazze-Carrarese 0-2

11.o e 12.o: Rivasamba-Picchi Li 3-1