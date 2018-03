Calcio Giovanile, Aullese vola con gli Allievi Provinciali

Alla grande anche il cammino intrapreso dalle formazioni regionali dei nero verdi

Aulla - Un intervallo per riordinare le idee basta, ai Giovanissimi Regionali dell’ Aullese, per intraprendere poi un secondo tempo da manuale: e rifilare, al “Lorenzo Quartieri”, un sonoro 4-1 a un Coiano che nel primo era riuscito a tenerli in scacco sul piano psico-fisico. E dire che la partita sembrava mettersi in discesa per i neroverdi già al 1’ quando un fallo in area su Brice aveva provocato il rigore impeccabilmente trasformato da Bortolasi. Invece, al 20’, ecco con Castrucci (manovra corale) il pareggio di questi ospiti alquanto rudi sul piano fisico e caratterialmente un po’ ostici. Quindi appunto il riposo chiarificatore e poi dentro un Bertolini voglioso di gol. Sicchè, nella ripresa, al 10’ proprio Bertolini riporta in vantaggio gli aullesi a chiusura di una trama Bortolasi-Simonelli; rifinita da una finta di Rossi. Al 15’ realizza successivamente Lombardo su cross dello stesso Bortolasi imbeccato da Simonelli. Infine al 24’ ancora Bertolini chiude la contesa su percussione personale. Al termine, mister Stefano Perfigli raggiante per il risultato e una seconda metà della gara da incorniciare, dopo che la prima era stata piuttosto deludente. Verde-nero quarti.



Tabellino



AULLESE - COIANO 4 – 1

RETI: Bartolini (2) Bortolasi su rig., Castrucci, Lombardo.

AULLESE: Bacchi, Arcuri (Simonelli C.), Pennucci, Berettieri, Galeazzi (Bertolini), Simonelli (Zavato), Masciai (Jovanovich), Bortolasi, Lombardo, Rossini (Tognini), Brice (Tavaroni). All. Perfigli.

COIANO: Pelagalli, Fani, Farruggio, Brafa, Vannucchi, Ridolfi (Impellizzeri), Castrucci, Minerva (Falconi), Moccia (Giovannelli), Rexhepaj, Gjeka (Gonnelli). A disp. Todde. All. Di Vivona.

ARBITRO: Bianco di Carrara.



E veniamo ai campionati provinciali.

Pur soffrendo forse più del previsto, gli Allievi Provinciali annata 2001 (i più giovani del 2002 riposavano) collezionano un'altra vittoria, battendo per 2-1 al “Quartieri” un Ricortola che era riuscito a pareggiare nella ripresa il gol nel primo tempo di Ridondelli: tap-in di quest’ultimo su una respinta della difesa avversaria. Poi, a una decina di minuti dal termine, la rete decisiva di Fabiani su tocco di testa di Petacchi.



Questa la formazione schierata per l’occasione da mister Tommaso Porfido...



Bacchi (Arioni), Arcuri, Simonelli C., Conti; Stoian (Touil), Zavato (Simonelli J.); Jovanovich (Boutmane), Tognini (Bortolasi), Bartolini; Buttini e Orozco. A disposizione Dallara e Benelli. Aullese terza in classifica.



Sfortunati da parte loro intanto i Giovanissimi B 2003, gli A come noto sono i Regionali, nell’ 1-1 interno con un Filvilla passato precocemente in vantaggio a pochi minuti dall’inizio. Al 17’ il pareggio del “solito” Bertolini a suggello di una bella trama Zavato-Buttini. In seguito un palo di Buttini e una traversa ciascuno i due Simonelli più un paio di “miracoli” del portiere ospite. Ecco lo schieramento disposto da trainer Luciano Olivieri; Delle Piane, Cardellini, Jovanovich (Rossi); Malatesta, Calvo, Venuti; Ridondelli, Fabiani, Petacchi; Battaglia (Carare) e Cardillo (Bartolini).