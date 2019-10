Boom di successi per le giovanili del Canaletto Sepor

E’ iniziata con il botto la stagione agonistica del settore giovanile del Usd Canaletto Sepor brillantemente gestito dal responsabile tecnico Fabrizio Vaccarini, dal coordinatore generale Riccardo Torri e dai direttori tecnici del settore Esordienti Alteo Bolognini e della scuola calcio Angelo Colletta.

Le squadre canarine hanno fatto il pieno di successi trionfando ben nove volte nei tornei pre-campionato estivi ai quali hanno partecipato.

Successi degli Allievi 2004 di Arturo Demi a Montignoso (finale 2-1 con il Seravezza), dei Giovanissimi 2006 di Rossano Rotondo nel torneo di Montignoso (4-0 in finale con il Forte dei Marmi), degli Esordienti 2007 di Gabriele Bertilorenzi al “Fescione” di Marina di Massa in finale 6-4 dopo i calci di rigore con lo Sporting Apuania e degli Esordienti 2008.

Non da meno la scuola calcio con i trionfi dei Pulcini 2009 di Leonardo Casavecchia e dei Primi Calci 2011 alle Pianazze, dei Pulcini 2010 di Davide Dido al Torneo di Fine Estate del Colli Ortonovo e nella “Follo Cup” davanti alla Sampdoria ed infine dei Piccoli Amici 2013 al Memorial “Federico Bruzzese “ a Sarzana.

Tornando agli Esordienti 2008, sotto la guida tecnica del veterano Nicola Valtancoli hanno trionfato nella 1º edizione del Torneo “Youth Soccer 2019” rassegna per scuole calcio organizzato dall’Asd Sporting Apuania sui campi del Fescione a Massa. I “terribili” canarini si sono aggiudicati tutte e tre le gare in programma mettendo in fila Apuania, Atletico Carrara e Forte dei Marmi, segnando ben 25 reti e subendone solo 2. In evidenza i bomber Luca Bastogi con 6 sigilli, Luca Fiore e Yeudy Mendoza con 3.

Molto soddisfatto lo stesso Alteo Bolognini: «Al di là della gratificazione della vittoria in un torneo - dice - è fondamentale a questi livelli la programmazione didattica impostata su tutte le annate della scuola calcio per permettere ai ragazzi la giusta crescita tecnica. Abbiamo uno staff di allenatori di primo ordine che stanno lavorando con passione e professionalità e farlo su un campo meraviglioso come il Tanca rende le cose molto più facili e gradevoli a tutti».

Risultati: Apuania-Canaletto 2-5 (Bastogi 2, Resta, Moscatelli, Fiore),

Canaletto-Atletico Carrara 13-0 (Bastogi 3, Mendoza 3, Fiore 2, Bastianelli 2, Benfatto, Moscatelli, Resta), Forte dei Marmi-Canaletto 0-7 (Bugliani 2, Benfatto, Cidale, Bastogi, Fiore, Carletti).

Ecco i protagonisti: Walid Samyr, Riccardo Serafini, Leonardo Benfatto, Brando Moscatelli, Luca Bastogi, Euron Oshafi, Davide Carletti, Stefano

Maddaloni, Yeudy Mendoza, Deury Guzman, Luigi Ditillo, Samuel Resta, Flavio Bastianelli, Alessandro Cidale, Luca Bugliani, Luca Fiore. Allenatore: Nicola Valtancoli. Dirigenti: Giulio Benfatto e Daniele Bastogi.