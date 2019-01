Befana Challenge: è l'Alessandria ha trionafre nella seconda edizione

La Spezia Con il netto successo dei “grigi” dell’Alessandria, va in archivio la seconda

edizione del Befana Challenge, rassegna di calcio giovanile nazionale riservata alla categoria Pulcini 2008. Dodici le formazioni che dal nord e dal centro del paese hanno raggiunto i centri sportivi spezzini Padre Dionisio Sporting Club e La Pianta 310 per trascorrere l’Epifania, scaldata da un sole primaverile, all’insegna dello sport. Quattro gironi eliminatori con la formula del triangolare per definire, negli incontri del mattino, i gironi finali pomeridiani, sempre a tre squadre. Si sono presentati ai nastri di partenza l’Alessandria, Casatese Rogoredo (Milan Academy di Casatenovo Lecco), Carrarese, Gavorrano, Club Levante, Livorno 9, Palleronese, Academy Pergolettese, Pisa Calcio, Tarros Sarzanese, Tribiano e Varzi. In collaborazione con la società di casa Club Levante e sotto l’attenta direzione del Sig. Carfora Vincenzo, direttore del torneo, i dodici team si sono dati battaglia fino alla luce dei fari per un totale di 24 incontri disputati. Ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo, dominando il girone Platinum riservato alle migliori prime classificate nei gironi eliminatori, l’Alesssandria, formazione capace di due straordinarie prestazioni ai danni di Casatese Rogoredo e Carrarese, regolate con nove reti all’attivo e sole due reti subite. Seconda posizione per la formazione di Casatenovo e gradino più basso del podio per i “marmiferi” della Carrarese.

Vince il girone Gold che vale la quarta posizione, il Pisa Calcio che ha la meglio su Academy Pergolettese e Club Levante, prima formazione della provincia. Settima posizione per il Varzi che si aggiudica il girone Silver davanti rispettivamente a Livorno 9 e Tarros Sarzanese.

Chiude il Gavorrano, leader del girone Bronze, vittorioso sul Tribiano e Palleronese.

A chiusura della rassegna, la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente del Club Levante Pistolesi Roberto, del vicepresidente Santi Maurizio e del responsabile dell’annata 2008 Canese Fabio, con la consegna dei premi speciali ai giovani calciatori che si sono distinti durante la giornata di gare. Il premio come MVP (miglior giocatore) del torneo è stato assegnato a Marco Beatrice ( Alessandria ), furetto dai piedi fatati capace di geniali giocate e di splendide reti; miglior portiere al guardiano della porta grigia, Caratozzolo Luca, con sole due reti al passivo nella fase finale. Capocannoniere della manifestazione, con 7 reti realizzate, Castorina Gabriele, prolifico ariete della Casatese Rogoredo.