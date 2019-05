Battute finali per il "Canese" del Follo Calcio 2012

Follo - Alle battute finali, a Piana Battolla, il Trofeo “Canese” organizzato quest’anno dal Follo Calcio per l’annata 2005 dei Giovanissimi. Di seguito com’è andata finora.

Girone A / Canaletto Sepor-Don Bosco Spezia 0-0, Follo-Canaletto 0-3, Don Bosco-Aullese 2-0, Aullese-Follo 2-0, Follo-Don Bosco 2-4, Canaletto-Aullese 2-1.

Girone B / Levante-Mamas Giovani 0-1, Santerenzina-Colli Ortonovo 2-1, Colli-Levante 3-0, Mamas G.-Colli 2-2, Levante-Santerenzina 1-1, Mamas-Santerenzina 1-4.



Venerdì 31/5 la fase finale…a seguire il programma.



Semifinali; ore 17.30 D. Bosco Sp-Colli O. e 18.30 Canaletto S.-Santerenzina. Finali: alle 18.50 quella per il 3.o e 4.o posto e alle 19.30 la “finalissima”. Al termine le premiazioni.



Concluso nel frattempo senza classifiche, come programmato, il “Fratelli Mazzi” che alla Cittadella dello Sport follese ha chiuso con la classe 2011 dei Primi Calci la gran serie di tornei giovanili allestiti (in questo finale di stagione calcistica) dal club biancoblu. Gran pomeriggio di festa per l’occasione, con le 16 squadre partecipanti poi redistribuite in altri 4 raggruppamenti, che hanno trascinato di slancio fino a sera l’evento. Ok le tre squadre di casa.