Aullese vittoriosa in casa del San Filippo Lucca

Aulla - A riposo o “rinviato” per tempo gli Allievi, sono i Giovanissimi annata 2003 a fare onore all’ Aullese nello scorso weekend, coi B che s’impongono niente meno che per 5-0 sul terreno del Pietrasanta. A segno Tognini, Touil, Stoian e il resto lo fanno un paio di autoreti. Peccato che nel loro campionato provinciale costoro siano fuori classifica poiché l’ Aullese compete già in quello di categoria regionale.

A proposito ivi è quella dei gol di testa l’ Aullese che a Lucca “regola”, con un secondo tempo da manuale e un classico due a zero, il San Filippo “fanalino di coda” del girone che tuttavia sino al riposo l’aveva tenuta tutto sommato in scacco (comunque Tavaroni aveva colpito una traversa).

Poi, all’ 8’ appunto della ripresa ecco la prima “incornata”, quella di Pennucci su calcio d’angolo di Brugiati: palo e rete. Successivamente, tra una palla-gol e l’altra come quelle ghiotte capitate a Bertolini e di nuovo a Tavaroni, al 22’ arriva il raddoppio sempre in elevazione dello stesso Tavaroni; il quale è puntuale sulla palla che Bortolasi gli serve dopo essersi visto ribattere dal portiere avversario la propria conclusione. Nel complesso, per i neroverdi tuttora quarti nel Girone D del pertinente campionato toscano, una salutare sgambata in vista della visita al “Lorenzo Quartieri” prevista per domenica prossima da parte della capolista Atletico Lucca.



Tabellino



San Filippo Lucca - Aullese 0 - 2

Marcatori: 45° Pennucci, 57° Tavaroni



San Filippo Lucca: Cagnacci, Romolo, Pizzolante; Massagli, Serafini, Angelini (Ippolito); Nicoletta (Fontana), Mosso (Fortini), Fejzai; Costea e Fiorita (Nieri). A disp. Buratta. All. Bianchi.



Aullese: Di Furia, Simonelli, Berettieri; Bertolini (Arcuri), Pennucci, Simonelli J. (Galeazzi); Brugnato, Bortolasi, Rossi (Buttini); Tavaroni e Lombardo (Mascia). A disp. Bacchi. All. Perfigli.



Arbitro: Sig. Graci di Pisa