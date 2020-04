Area di Sviluppo Territoriale: l'importanza del confronto con tecnici e società

Dagli incontri con gli staff territoriali, ai webinar di approfondimento come quello svoltosi con Maurizio Viscidi che ha coinvolto i tecnici del Settore Giovanile e Scolastico di tutte le regioni. Nonostante il periodo di emergenza prosegue l’attività di aggiornamento con i presidi regionali nell’ambito del Programma di Sviluppo Territoriale avviato in tutta Italia dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.



Un lavoro funzionale soprattutto nell’ottica della prossima stagione sportiva, nella quale le iniziative del principale progetto tecnico lanciato a livello federale negli ultimi anni si evolveranno in una direzione ancora più massiva. Il progetto dei Centri Federali Territoriali rientrerà pertanto nel più ampio Programma di Sviluppo Territoriale SGS che proprio dai CFT, punto di riferimento del territorio e nuovo hub formativo, prenderà le mosse dando vita alle Aree di Sviluppo Territoriali. Con questo nuovo progetto il programma di sviluppo assumerà una dimensione ancora più capillare, intervenendo direttamente nelle società dei rispettivi territori e coinvolgendo pertanto un numero maggiori di calciatori, calciatrici, tecnici dirigenti e genitori.



Nell’immediato, con l’obiettivo di impostare già da ora quanto verrà sviluppato nel 2020-2021, attraverso il lavoro dello staff nazionale e delle figure preposte ai rapporti con il territorio, secondo il nuovo modello di lavoro delleAree di Sviluppo Territoriali, è stato predisposto e si sta portando avanti un fitto calendario di incontri con gli istruttori regionali per favorire momenti di confronto tecnico e operativo e di scambio di idee ed esperienze. Un modus operandi, sviluppato a distanza, che, restando in linea con quanto impostato prima del blocco delle attività sportive, ha come scopo il trasferimento dei concetti affrontati alle società del territorio, punto di caduta di un programma tecnico ed educativo che mira a esportare il proprio know how all’interno dei club e, quindi, a ricaduta sui giovani tesserati e su tutti coloro i quali sono impegnati nella loro crescita e formazione.



Diverse le tematiche su cui si concentrano i moduli realizzati dallo staff nazionale e in merito alle quali lo staff dell’AST si confronta in una sorta di grande agorà virtuale: dalla creazione di un ambiente ideale per il talento, all’apprendimento e alla competizione, fino alla tecnica situazionale e ai principi etici dello sport. Un palinsesto che in questo momento sottolinea innanzitutto l’importanza di un dialogo condiviso e getta le basi per ripartire con efficacia nella prossima stagione sportiva, forti di un programma condiviso.