Arci Pianazze, scritta una nuova pagina storica della società del presidente Arfanotti

La Spezia - Cercate una società di calcio che punta solamente sul settore Giovanile? Bene. Fatevi raccontare dell'Arci Pianazze, una delle storiche società del panorama del calcio giovanile spezzino, dove i giovani calciatori sono il centro di gravità del mondo pallonaro giovanile. Qui crescono i giovani calciatori in un clima adatto alla crescita culturale e relazionale prima che calcistica . E i risultati della società in fatto di valorizzare i propri giovani sono sotto gli occhi di tutti: l'Arci Pianazze non solo cura tutte le categorie giovanili, ma ha buoni rapporti anche con molte società spezzine. Basti pensare che puntualmente da diverse stagioni, la cantera granata, rifornisce i calciatori alla formazione della Juniores Nazionale della Fezzanese, una vetrina di tutto rispetto. La storia della società del presidente Arfanotti Mario, in carica dal 2003, si arricchisce di una nuova pagina storica con le numerose convocazione nelle formazioni delle rappresentative dei propri talenti. Infatti, sono ben cinque i giovani calciatori convocati. Il giovane Mazza Gabriele, punto di forza della formazione Under 15, è stato convocato nella Rappresentativa Nazionale, mentre i calciatori Valesi Marco, Andreoli Tommaso, Gaboardi Alessio e Bertacchini Damiano dovranno rispondere alla chiamata delle Rappresentative Regionale Under 17 e Under 15. Un risultato di tutto rispetto per una piccola, ma solo per una questione “logistica”, società della provincia della Spezia.