Arci Pianazze, ritorna Massimo Andreoni

La Spezia - Ora è ufficiale: Massimo Andreoni, ex difensore arcigno del calcio degli anni 80 e 90, è il nuovo allenatore della formazione Under 16 dell'Arci Pianazze. A dare l'annuncio lo stesso allenatore che dopo sette anni ritorna da dove partì come mister: “Ritorno alle Pianezze dopo sette anni e ritorno da dove sono partito come allenatore. In questa società ho sempre trovato persone meravigliose e competenti che mi hanno sempre supportato e aiutato a cresce sia come uomo che come allenatore. Quando mi ha chiama Alberto Cappi, insieme al direttore sportivo Davide Guerisoli, non ho esitato neppure un minuto a scegliere questa società e soprattutto il progetto tecnico che mi è stato affidato. Guiderò la formazione degli Under 16 che a mio avviso è una buonissima formazione con la quale sono sicuro che ci toglieremo, tutti insieme, delle grandi soddisfazioni. Adesso non vediamo l'ora di tornare a calcare i campi da gioco dopo questo lungo e difficile periodo”.