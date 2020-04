Arci Pianazze, Michele Ierrobino ai saluti: "Vi porterò sempre nel mio cuore"

La Spezia - Dopo tre anni di successi, vittorie e sconfitte, termina l'avventura di mister Michele Ierrobino sulla panchina dell'Arci Pianazze, storica società spezzina di puro settore giovanile che negli ultimi anni si è spesso messa in evidenza nei vari campionati regionali e provinciali, anche grazie ai successi ottenuti dallo stesso mister che ha guidato le formazioni delle annate dei 2001, 2003, 2004 e 2005. A dare l'annuncio di questo inaspettato addio è stato lo stesso mister con una bella lettera pubblicata sul proprio profilo di facebook.



“Ciao a tutti, con la chiusura della stagione sportiva termina il mio percorso con gli allievi 2003 dell'Arci Pianazze e soprattutto il mio percorso con la società granata.

Ci terrei a ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me sin dal primo giorno supportandomi sempre e soprattutto per avermi dato la possibilità di allenare annate meravigliose come quelle dei 2001, 2003, 2004, e 2005 con le quali ci siamo tolti soddisfazioni ma, cosa più importante, sono certo di aver costruito nel tempo rapporti umani che saranno duraturi. Ragazzi parlo con voi. Ognuno di voi mi ha regalato emozioni e ricordi veramente indelebili e spero di avervi trasmesso pure io qualcosa a voi. Grazie anche ai tanti genitori che grazie alla loro preziosa collaborazione hanno reso tutto più facile. Durante il mio percorso all'interno dell'Arci Pianazze ho trovato tanti mister sicuramente più preparati di me che però non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto e mi hanno aiutato nel mio percorso di crescita. Ultimo ma non per ultimo il mio compagno di tante battaglie, Ruby Morettini che con la sua esperienza mi ha aiutato veramente tanto diventando, con il tempo, molto di più di un amico. Grazie di cuore amico mio. Un ultimo grazie speciale a tutti i dirigenti e mi scuso se ho dimenticato qualcuno. Grazie di tutto, Arci Pianazze”.