Aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio del Don Bosco Spezia

La Spezia - L’US Don Bosco Spezia comunica che sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla scuola calcio per la stagione sportiva 2019/2020 per quanto concerne le categorie Piccoli Amici (nati nelle annate 2013 e 2014), Primi Calci (annate 2011-2012) e Pulcini (annate 2009-2010).

Gli allenamenti prenderanno il via a Settembre nella struttura del Dopolavoro Ferroviario “Centro Sportivo le Giraffe” in via Fossitermi a La Spezia, struttura dotata di due campi in erba sintetica a 5 e a 7.

I responsabili della scuola calcio saranno presenti nella struttura il lunedì, mercoledì, venerdì pomeriggio per illustrare le modalità di iscrizione. Per info è possibile contattare il responsabile Alfredo Rutigliano al numero 3925285525.