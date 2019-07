Aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio del Ceparana

Bolano - Bolano - Dopo il grande successo riscontrato per l’ottima riuscita del Ceparana Summer Day Camp 2019 l'Asdc Ceparana Calcio Società comunica che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la stagione 2019.2020 riguardanti tutte le annate a partire dalla 2003 fino ad arrivare ai più piccoli dei 2014.

Per informazioni sul programma della nuova stagione e sulla modalità di iscrizione gli interessati possono rivolgersi presso la Segreteria dell'Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 contattando i seguenti numeri :

338.6557345 – 334.7863485.

Il Responsabile del settore rossonero Leonardo Luti coadiuvato dal suo vice P. Francesco Fazzolari rende noto che l'impianto sportivo C. Incerti di Ceparana dispone di 1 Campo a 11 in erba Naturale, 1 Campo a 11 in terra battuta,1 Campo a 7 in erba sintetica, 1 Campo a 5 in erba sintetica. Per tutti gli interessati, c’è la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito Oltre agli obiettivi tecnici come miglioramento della tecnica di base individuale e collettiva, ecc.

I Dirigenti del settore giovanile, sottolineano, che particolare attenzione verrà posta alla socializzazione tra i ragazzi, leale competizione, divertimento, educazione, salute, sana alimentazione. Valori che l’ Asdc Ceparana ha fatto propri e sono parte integrante di un progetto e di un percorso "tecnico-educativo" che fa riferimento al proprio "codice etico", a tal proposito tra settembre e ottobre la società ceparanese con il patrocinio del comune di Bolano, in collaborazione con esperti nutrizionisti, psicologi e altri professionisti del settore organizzerà un incontro pubblico su salute e nutrizione nello sport cercando di sensibilizzare e spiegare lo stretto e annoso rapporto esistente tra alimentazione e prestazione sportiva per i ragazzi/e che praticano o si avvicinano al gioco del calcio.

E' possibile iscriversi e ricevere informazioni collegandosi alla pagina facebook: http://www.facebook.com/campuscalcioceparana/