Aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio del Canaletto

La Spezia - La Scuola calcio dell'Usd Canaletto Sepor ha aperto le iscrizioni per l'annata 2019-2020 presso la sua sede nell'Oratorio di Via Don Pertile .

La segreteria è aperta nel mese di luglio e agosto(eccetto la settimana di ferragosto)il martedì e giovedi dalle 17 alle 19 e dal primo settembre tutti i giorni lavorativi stesso orario.

Per informazioni telefonare al 0187/524817-3294140444( riccardo) 3355911602( Loredana ) 3931450189( Claudio ), e mail scuolacalciocanaletto1@gamail.com

I corsi avranno inizio a settembre ,gli allievi saranno accolti e seguiti da uno staff tecnico e dirigenziale qualificato da sempre attento alla valorizzazione dei giovani. Come da tradizione le proposte didattiche della scuola calcio canarina hanno lo scopo di promuovere e sviluppare l’educazione motoria e sportiva dei bambini attraverso il gioco e contribuire a formare la loro personalità in maniera armonica ed equilibrata.

Anche quest’anno la Federazione Italiana Gioco Calcio ha conferito alla Scuola Calcio dell' Usd Canaletto Sepor l'ambito riconoscimento di Scuola calcio di Elite,unica fra le società dilettantistiche della città di La Spezia.

Un titolo attribuito per qualità delle strutture ed attrezzature,,il numero e qualifica degli istruttorie e il supporto alle famiglie attraverso convenzioni con figure professionali importanti per lo sviluppo psicofisico dei giovaniallievi