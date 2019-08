Andrea Rovani è il nuovo allenatore degli under 15 della Pontremolese

La Spezia- E’ Andrea Rovani il nuovo allenatore della formazione Under 15 della Pontremolese. La società toscana ha scelto l’ex tecnico del Magra Azzurri, che ha accettato immediatamente l’offerta giunta dal responsabile del settore giovanile Gianluca Buttu.

“ Sono felice di entrare a far parte della Pontremolese, società storica e ambiziosa – afferma il tecnico – Dopo tre stagioni al Magra Azzurri ho avvertito la necessità di intraprendere una nuova avventura. Ho scelto Pontremoli perché alla base c’è un progetto sicuramente molto importante e poi, cosa da non trascurare per la mia crescita, per la prima volta affronterò un campionato giovanile toscano. Permettimi di ringraziare il Magra Azzurri, i ragazzi che ho avuto, i dirigenti e il mio staff e soprattutto il responsabile del settore giovanile Gianluca Buttu che mi ha voluto fortemente”.