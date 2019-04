Anche oggi agenda ricca di appuntamenti per il XXXII Torneo Internazionale di Calcio Giovanile

Castelnuovo Magra - Dopo la scorpacciata di gare e di gol segnati la manifestazione a carattere nazionale scende nuovamente in campo con le categorie 2007 e quelle dei primi calci 2010, ben 24 formazioni ai nastri di partenza nei tre campi della società organizzatrice Apd Colli Ortonovo presieduta dall’inossidabile Enrico Venturini per diversi lustri patron della manifestazione a carattere internazionale nelle ultime edizioni nel profilo nazionale. Si inizia al mattino presso le strutture del “Gaggio” di Ortonovo e lo stadio “Marchini” di Castelnuovo Magra, mentre il centro sportivo Canale sarà il palcoscenico dei primi calci.



Nell’ordine i gironi e il calendario degli esordienti anno 2007 :



Gir.A : Spezia Calcio, Viareggio N.Youn g,Ac.Livorno

Gir.B : Lido di Camaiore, Virtus Entella, Lunui calcio

Gir.C : Venturina, Capezzano Pianore, Colli Ortonovo

Gir.D : Sammargheritese, Pescia, Pietà 2004



Presso l’impianto dio Ortonovo di scena il girone A e B a partire dalle ore 9,30 Spezia-.Viareggio a seguire Lido di Camaiore- Virtus Entella, a Castelnuovo Magra sempre alle ore 9,30 Colli Ortonovo- Capezzano a seguire Sammargheritese-Pescia. Dalle 10,30 i successivi sviluppi delle qualificazioni, nel pomeriggio dopo le 15,30 il secon do turno con le gare di semifinali, dalle 17 nel terzo ed ultimo turno tutte le finali dall’11° al 1° posto nei due campi per destinazione, al termine le rispettive premiazioni.

Per quanto riguarda i primi calci anno 2010 la kermesse giovanile è concentrata presso il centro sportivo polivalente di via Canale dove si sfideranno le 14 squadre così suddivise:



Gir.A : Spezia calcio, Filvilla,Don Bosco Fossone

Gir.B : Fiorentina, Borgo Ameglia, Canaletto

Gir.C : Livorno, Colli Ortonovo, Nicolisola

Gir.D : Massese,Tarros Sarzanese, La Foce



Si parte nel campo A con Spezia-Filvilla (ore 9,30) a seguire Nicolisola-Don Bosco Fossone, nel campo B Canaletto opposto ai locali del Colli Ortonovo di seguito Massese-Tarros Sarzanese, in tarda mattinata le qualificazioni per i tre gironi(oro,argento e bronzo) mentre dalle 15,30 tutte le finali dei due raggruppamenti con rispettive premiazioni sul campo.