Amichevole di prestigio per la Juniores Regionale del Canaletto

I "canarini" domani pronti al test con gli australiani dell'A.p.i.a. Leichardt Tigers prossimi protagonisti al Torneo di Viareggio

La Spezia - In vista della 70^a edizione della Viareggio Cup gli australiani dell’A.p.i.a. Leichardt Tigers abituali protagonisti da ben quindici edizioni della manifestazione giovanile di calcio a livello internazionale si è accordata come è avvenuto nelle passate edizioni con diverse società dilettantistiche territoriali anche dalla limitrofa regione liguria per disputare varie amichevoli come “preparazione” alla famosa “Coppa Carnevale”.

Il programma con le squadre sparring partner è abbastanza intenso, inizieranno la loro ennesima avventura in terra italiana mercoledi 7 ospiti della Juniores regionale del Canaletto Sepor di mister Roberto Gianardi. L’inizio del match presso l’impianto cittadino “Astorre Tanca“ è fissato per le ore 15:00.

Il giorno successivo giovedi 8 c.m. i giovani “canguri” sono di scena a Strettoia di Pietrasanta sul sintetico della “Pruniccia” dove incontreranno i pari età del Versilia calcio, allenata dal tecnico Daniele Ebetelli, che disputa il campionato juniores toscano, la sgambata e prevista per le ore 14,°°.

L’ultima amichevole (gli addetti ai lavori sperano il contrario) è stata programmata sul sintetico della “Fossa dei Leoni” per venerdi 9, inizio ore 15 ospiti della locale squadra dell’Atletico Carrara dei Marmi guidata da mister Michele Dati che attualmente guida con pieno merito il girone del campionato Juniores apuo-versiliese.

L’A.p.i.a. Leichhardt Tigers Football Club nasce come Polisportiva Iitalo Australiana fondata nel lontano 1950 da immigrati italiani e hanno giocato nella National Soccer League dal 1979 al 1992 vincendo anche un campionato nel 1987. Nel 2009 sono diventati menbri dello New South Wales Premier League.

Tornando ai giorni nostri i Tigers sono stati inseriti nel raggruppamento con Inter, Parma e i ghanesi del Nania. L’esordio è fissato per lunedi 12 c.m. contro i nero azzurri milanesi(ore 15,°°) presso lo stadio “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi. Il secondo impegno è con gli africani del Nania, mercoledi 14 marzo (ore 20,30) sul sintetico di Capezzano Pianore (Lu.). Mentre la terza partita del girone di qualificazione è contro i ducali del Parma allo stadio “Masoni” di Fornacette di Pisa alle ore 15:00.