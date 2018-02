Allievi Regionale, rallenta la capolista

Il Santa Maria impatta contro l'Athletic Club Liberi e cosi si fanno sotto le formazioni spezzine del Don Bosco Spezia Calcio e Tarros Sarzanese.

La Spezia - Entra sempre più nel vivo il campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi, giunto alla quattordicesima giornata. Quattordicesima giornata che sorride alle formazioni spezzine del Don Bosco Spezia Calcio e Tarros Sarzanese, che ripetitivamente hanno la meglio sulle compagini del Valdivara 5 Terre e Genova Calcio, mentre la capolista Santa Maria rallenta la propria corsa in virtù del pirotecnico pareggio contro l'Athletic Club Liberi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le partite che hanno visto impegnate le formazioni spezzine. Al “Cimma”, quartier generale salesiano, il Don Bosco Spezia Calcio si aggiudica il derby spezzino contro gli undici di mister Lucchinelli grazie alle prodezze di Vanacore e del solito Grisolia Baracco, che fissano il definitivo 2-0. Alla vittoria salesiana risponde prontamente la Tarros Sarzanese di Demi che sbanca il campo del Genova Calcio grazie alle reti di Marani e Poletti per il definitivo 2-1. E' sempre più accesa la lotta per il quarto posto con la Goliardicapolis che si conferma in zona play off grazie alla vittoria interna contro il Molassana Boero ed il sempre più sorprendente Serra Riccò, quinta forza del campionato, che sbanca in campo della Lavagnese. Chiude la giornata la prima vittoria stagionale della Sammargheritese che al “Broccardi” batte 2-1 il Ligorna. Prossimo turno - Don Bosco Spezia Calcio – Goliardicapolis; Ligorna – Lavagnese; Molassana Boero – Genova Calcio; Serra Riccò – Santa Maria; Tarros Sarzanese – Athletic Club Liberi; Valdivara 5 Terre – Sammargheritese.



Risultati quattordicesima giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Valdivara 5 Terre 2-0

Genova Calcio – Tarros Sarzanese 1-2

Goliardicapolis – Molassana Boero 3-1

Lavagnese – Serra Riccò 1-2

Sammargheritese – Ligorna 2-1

Santa Maria – Athletic Club Liberi 3-3



Classifica - Santa Maria 29; Don Bosco Spezia Calcio, Tarros Sarzanese 27; Goliardicapolis 26; Serra Riccò 24; Athletic Club Liberi 22; Genova Calcio 19; Molassana Boero 15; Ligorna 14; Lavagnese 12; Valdivara 5 Terre 11; Sammargheritese 3.