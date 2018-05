Allievi Regionale, impresa firmata Athletic Club Liberi

Gli “Albarini” ribaltano l'Unione Sanremo e volano in finale dove ad attenderli c'è la Sestrese Calcio.

La Spezia - Ci sono partite che entrato di diritto nella storia del calcio giovanile regionale, e lo spareggio tra l'Unione Sanremo e l'Athletic Club Liberi è una di quelle. Vuoi per l'importanza del match, infatti le due formazioni erano impegnate nello spareggio per accedere alla finale per il titolo regionale della categoria degli Allievi, vuoi perchè raramente si vedono imprese cosi, diciamo pazzesche. Pazzesche perchè per rimontare tre gol ci vuole cuore, grinta e tanta, tanta bravura da parte di tutti. Ingredienti che possiede questo Athletic Club Liberi, capace di rimontare ben tre reti contro l'Unione Sanremo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questa incredibile partita. L'Unione Sanremo parte forte e al 10' trova il vantaggio con Marini, abile a trasformare un calcio di punizione. Passano cinque minuti e l'Unione Sanremo trova il raddoppio grazie a Calderone, che frutta al meglio l'assist fornito da Lanteri. Al 24' l'Unione Sanremo cala il tris grazie al colpo di testa di Lanteri che non lascia scampo a Alocci. Da questo momento inizia l'incredibile rimonta Albarina. Da prima di pensa Biancato, abile a trasformare un calcio di rigore, poi ci Cantoni ad aprire definitivamente il match realizzando il momentaneo 3-2. La ripresa inizia subito con la rete del pareggio firmata da Scimone e con l'Unione Sanremo in netta difficoltà, anche dovuta all'espulsione rimediata a Rastello. Gli “Albarini” capiscono che gli avversari sono in difficoltà e perciò affondano il colpo al 28' del secondo tempo grazie alla rete di Cantoni, che raccoglie la sfera a centro area e la scaglia alle spalle di Brizio. Infine, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e Zazzeri a siglare il definitivo 5-3 che manda in finale la propria formazione. Finale che vedrà i neroverdi impegnati sabato 19 maggio contro la Sestrese Calcio.









Athletic Club Liberi – Unione Sanremo 5-3

Reti: Biancato (rig.), Cantoni (2), Scimone, Zazzeri; Martini, Calderone, Lanteri