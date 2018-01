Allievi Regionale, il Santa Maria è la nuova capolista

La formazione di mister Leone sbanca il campo del Valdivara 5 Terre e, complice l'inaspettato ko della Tarros Sarzanese sul campo della Lavaganese, diventa la nuova capolista. Un super Baracco trascina il Don Bosco Spezia Calcio.

La Spezia - La dodicesima giornata ha un sapore amaro per la formazione spezzina della Tarros Sarzanese che, nonostante i favori della vigilia, crolla inaspettatamente sul campo della Lavagnese di mister Tornar. Al “Riboli” decidono le reti di Mancini A. e Mancini F. che costano ai rossoneri di Arturo Demi la testa della classifica. Il Santa Maria, infatti, è la nuova capolista in virtù della sconfitta dei rossoneri e soprattutto della vittoria conquistata al Colombo di Beverino contro il Valdivara 5 Terre di mister Lucchinelli. Si conferma al terzo posto il Don Bosco Spezia Calcio di mister Bucchi che grazie ad un super Baracco, per l'attaccante spezzino la grande soddisfazione di siglare un poker di reti, batte il Ligorna in un pirotecnico 4-3. La Goliardicapolis, grazie alla vittoria ottenuta contro il Serra Riccò, sale al quarto posto e scavalca in classifica il Genova Calcio che pareggia nel big match contro l'Athletic Club Liberi. Chiude la giornata la vittoria in trasferta del Molassana Boero che al Broccardi batte la Sammargheritese con un secco 3-0. Prossimo turno (27-28/01 )- Athletic Club Liberi – Lavagnese; Ligorna – Valdivara 5 Terre; Molassana Boero – Don Bosco Spezia Calcio; Santa Maria – Genova Calcio; Serra Riccò – Sammargheritese; Tarros Sarzanese – Goliardicapolis.



Risultati dodicesima giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Ligorna 4-3

Genova Calcio – Athletic Club Liberi 1-1

Goliardicapolis – Serra Riccò 2-1

Lavagnese – Tarros Sarzanese 2-1

Sammargheritese – Molassana Boero 0-3

Valdivara 5 Terre – Santa Maria 0-2



Classifica - Santa Maria 25; Tarros Sarzanese 24; Don Bosco Spezia Calcio 21; Goliardicapolis 20; Genova Calcio 19; Athletic Club Liberi, Serra Riccò 18; Molassana Boero 15; Ligorna 14; Lavagnese 12; Valdivara 5 Terre 8; Sammargheritese 0.