Allievi Regionale, il Don Bosco Spezia Calcio resta al comando

I rossoneri di Bucchi, nonostante il doppio vantaggio, pareggiano al Riboli e mantengono invariate le distanze dal Santa Maria e Tarros Sarzanese, che pareggia contro il Valdivara 5 Terre. Sorride la Goliardicapolis.

La Spezia - Nonostante un turno favorevole, almeno sulla carta, le formazioni del Don Bosco Spezia Calcio,Santa Maria e Tarros Sarzanese non vanno oltre il pareggio nei rispettivi incontri. Pareggi che mantengono invariate le posizioni di classifica, mentre sorride la Goliardicapolis che grazie alla vittoria conquistata contro la Sammargheritese, fanalino di coda del campionato, rosicchia due punti alle dirette concorrenti per la qualificazione alla fase finale regionale del campionato riservato alla categoria degli Allievi, giunto alla sua diciottesima giornata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l'ultima giornata. Dopo sei vittorie consecutive il Don Bosco Spezia Calcio, capolista solitaria, rallenta la propria marcia pareggiando contro la Lavagnese dello spezzino Tornar. Al “Riboli” i salesiani di Bucchi vanno in doppio vantaggio grazie alla coppia gol Vancarone – Grisolia Baracco, quest'ultimo a segno per la sua ventunesima rete stagionale, ma la reazione dei bianconeri è veemente e le reti di Binaj e Rezzano firmano il definitivo 2-2. Distaccate di due lunghezze dalla formazione rossonera troviamo sempre le formazioni del Santa Maria e della Tarros Sarzanese. I ragazzi di Leone pareggiano tra le mura amiche contro il Molassana Boero, decisive le reti di Toscano per i padroni di casa e Rapetti per gli ospiti, mentre i rossoneri di Demi non vanno oltre lo zero a zero contro il Valdivara 5 Terre dell'ex Lucchinelli. Si conferma in zona qualificazione la formazione della Goliardicapolis che batte nettamente la Sammargheritese, mentre l'Athletic Club Liberi, complice il pareggio a per due a due contro il Serra Ricco, perde due punti dalla zona qualificazione. Chiude la giornata il pareggio a reti bianche nella sfida tra il Genova Calcio ed il Ligorna. Prossimo turno ( 10/11-03 ) - Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi; Goliardicapolis – Genova Calcio; Ligorna – Tarros Sarzanese; Molassana Boero – Serra Riccò; Sammargheritese – Santa Maria; Valdivara 5 Terre – Lavagnese.



Risultati diciottesima giornata

Athletic Club Liberi – Serra Riccò 2-2

Genova Calcio – Ligorna 0-0

Goliardicapolis – Sammargheritese 9-0

Lavagnese – Don Bosco Spezia Calcio 2-2

Santa Maria – Molassana Boero 1-1

Tarros Sarzanese – Valdivara 5 Terre 0-0





Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 37; Santa Maria, Tarros Sarzanese 35; Goliardicapolis 30; Athletic Club Liberi 27; Genova Calcio, Serra Riccò 26; Lavagnese 20; Molassana Boero, Ligorna 18; Valdivara 5 Terre 16; Sammargheritese 3.