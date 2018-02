Allievi Regionale, il Don Bosco Spezia Calcio passa al comando

I salesiani di mister Bucchi, trascinati dalle rete del duo Vanacore – Grisolia Baracco, rifilano la manita alla Sammargheritese e, complice anche il pirotecnico pareggio nel big match tra il Santa Maria e la Tarros, volano al comando. Valdivara, ko.

La Spezia - Quando mancano solamente otto giornata alla fine della stagione regolamentare, entra sempre più nel vivo il campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi del Girone B dove in testa al troviamo il Don Bosco Spezia Calcio, quest'ultimo inseguito dalle formazioni del Santa Maria, Tarros Sarzanese, mentre resta aperta la corsa per l'ultimo posto per accedere alla fase finale con la Goliardficapolis che deve difendersi dall'attacco dell'athletic Club Liberi, Genova Calcio e del Serra Riccò. In coda resta relegata al penultimo posto la formazione spezzina del Valdivara 5 Terre, mentre all'ultimo posto troviamo la formazione della Sammargheritese. Ma andiamo a vedere brevemente il dettaglio della sedicesima giornata di campionato, giornata disputata tra sabato e domenica scorsa. L'atteso big match tra il Santa Maria e la Tarros Sarzanese termina sul risultato di 2-2, per gli spezzini a segno ci vanno Deidda e Matteucci, e cosi ne approfitta il Don Bosco Spezia Calcio che, grazie alla tripletta di Vanacore e alla doppietta di Grisolia Baracco, balza al comando della classifica in virtù della rotonda vittoria conquistata contro la Sammargheritese, fanalino di coda del campionato. Nonostante l'inaspettata sconfitta casalinga, si conferma il zona Play Off la formazione della Goliardicapolis, mentre accorcia le distanza dai “poliziotti” le formazioni del Genova Calcio e dell'Athletic Club Liberi, che rispettivamente hanno la meglio sul Serra Riccò e Valdivara 5 Terre. Chiude la sedicesima giornata in pareggio per 1-1 tra la Lavagnese di mister Claudio Tornar ed il Molassana Boero. Prossimo turno - Don Bosco Spezia Calcio – Genova Calcio; Ligorna – Santa Maria; Molassana Boero – Athletic Club Liberi; Sammargheritese – Lavagnese; Serra Riccò – Tarros Sarzanese; Valdivara 5 Terre – Goliardicapolis.



Risultati sedicesima giornata

Athletic Club Liberi – Valdivara 5 Terre 1-0

Genova Calcio – Serra Riccò 1-0

Goliardicapolis – Ligorna 1-4

Lavagnese – Molassana Boero

Sammargheritese – Don Bosco Spezia Calcio 0-5

Santa Maria – Tarros Sarzanese 2-2



Classifica - Don Bosco Spezia Calcio 33; Santa Maria, Tarros Sarzanese 31; Goliardicapolis 26; Athletic Club Liberi, Genova Calcio 25; Serra Riccò 25; Ligorna 17; Lavagnese , Molassana Boero 16; Valdivara 5 Terre 14; Sammargheritese