Allievi Regionale, crollo casalingo del Don Bosco Spezia Calcio

I rossoneri di Bucchi crollano al Cimma e perdono la testa della classifica. Il Santa Maria, infatti, è la nuova capolista in virtù della netta vittoria contro la Sammarghertitese. Pesante sconfitta del Valdivara 5 Terre contro la Lavagnese di Tornar

La Spezia - Il Santa Maria si prende la vetta, L'Athletic Club Liberi continua la sua rimonta. Domenica di festa per la formazione di mister Leone e per la società albarina, entrambi vittoriosi e contenti seppur per motivi molto diversi. La squadra di Leone ha un obiettivo molto più importante, quello di cercare di chiudere la stagione regolamentare al primo posto, quella di Fornari invece è ancora impegnata a rincorrere un piazzamento per la fase finale finale, anche in virtù del passo falso casalingo della Goliardicapolis contro il Genova Calcio. Nel 4-0 del Santa Maria sulla Sammargheritese c’è tutta la maturità di un gruppo capace di vincere quasi col pilota automatico, il 2-1 dell'Athletic Club Liberi al “Cimma” di La Spezia invece rappresenta al meglio una squadra ancora lontana dalla perfezione ma cattiva e determinata proprio come il suo allenatore. Continua il momento molto positivo della Lavagnese dello spezzino Claudio Tornar capace di centrare il quinto risultato utile consecutivo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la diciannovesima giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi Regionale.

A dare il là alle danze è stata il Santa Maria: il successo al “Broccardi” di Santa Margherita Ligure vale il sorpasso sul Don Bosco Spezia Calcio. I rossoneri di Bucchi, infatti, sono stati sconfitti dall'Athletic Club Liberi, decisive le reti di Scimone e Zazzeri, mentre per i salesiani a segno ci va Vanacore. Una vittoria, quella conquistata dalla formazione di Fornari, che vale l'aggancio in classifica alla Goliardicapolis, quest'ultima sconfitta davanti al proprio pubblico dalla formazione del Genova Calcio. Continua il momento positivo della Lavagnese, e aumentano le recriminazioni per un girone d'andata non proprio esaltante, che al “Colombo” di Beverino centra il quinto risultato utile consecutivo grazie alle reti di Rezzano e Binaj, entrambi a segno con una tripletta nel definivo 6-0 contro il Valdivara 5 Terre. Rinviata la partita tra il Ligorna e la Tarros Sarzanese. Prossimo turno - Athletic Club Liberi – Ligorna; Genova Calcio – Sammargheritese; Lavagnese – Goliardicapolis; Santa Maria – Don Bosco Spezia Calcio; Serra Riccò – Valdivara 5 Terre; Tarros Sarzanese – Molassana Boero.



Risultati diciannovesima giornata

Don Bosco Spezia Calcio – Athletic Club Liberi 1-2

Goliardicapolis – Genova Calcio 0-1

Ligorna – Tarros Sarzanese rinviata

Molassana Boero – Serra Riccò rinviata

Sammargheritese – Santa Maria 0-4

Valdivara 5 Terre – Lavagnese 0-6



Classifica - Santa Maria 38; Don Bosco Spezia Calcio 37; Tarros Sarzanese (*) 35; Goliardicapolis 30; Athletic Club Liberi 30; Genova Calcio 29; Serra Riccò (*) 26; Lavagnese 23; Molassana Boero (*), Ligorna (*) 18; Valdivara 5 Terre 16; Sammargheritese 3.



* Una partita da recuperare