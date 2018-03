Allievi Provinciale, il colpo di giornata lo mette a segno il Pegazzano di Bassi

I bianconeri fermano la capolista, che viene agganciata dal Rivasamba, grazie alla rete di Vinciguerra , mentre tornano alla vittoria le formazioni dell' Arci Pianazze e del Mamas Giovani.

La Spezia - Piccole, squadre piccole: no, piccolo è chi pensa che se ti chiami Pegazzano Calcio e hai ben 22 punti di svantaggio sei già la vittima, chiaramente calcistica, sacrificale di giornata. Fortuna, però, che il calcio insegna che quei numeri non contano, sono più importanti l'organizzazione, la fame, la voglia: qualità che non sono mancate alla formazione bianconera allenata da Bassi. La “cenerantola” del campionato, vi ricordo che dopo svariati anni la formazione del Pegazzano è tornata a fare calcio giovanile, si è mostrata come Davide al cospetto di Golia: quel pallone calciato a rete dal giovane Vinciguerra è stato come quella pietra che, nell'episodio biblico, proprio Davide aveva con sé e con la quale colpì il gigante facendolo crollare al suolo. Nel caso in cui faccio riferimento, il gigante si chiama Magra Azzurri, corazzata capace di centrare la vittoria undici volte, di segnare quarantuno reti e di subirne solamente sette, che di fatto fanno i Blues di Giannini la difesa meno battuta del campionato. Una vittoria, quella conquistata dal Pegazzano, che ha fatto felice le dirette concorrenti dei Blues. Rivasamba, Arci Pianazze e Mamas Giovani, infatti, hanno centrato la vittoria nei rispettivi incontri riaprendo, cosi, il campionato. I “Calafati” di Carli, che tra qualche settimana dovranno recuperare la partita proprio contro i granata dell'Arci Pianazze, hanno sbancato il Comunale di Cogorno grazie alle reti di Motto, Sandovalli e Pagano, mentre i granata hanno superato in goleada la formazione del Levanto Calcio grazie alle reti di Bottegal, Pietry, entrambi a segno con una personale tripletta, Frigi e Marchini. Distaccato di una sola lunghezza dalla testa della classifica, troviamo la formazione del Mamas Giovani che con la rete di Franceschini batte di misura il Don Bosco Spezia Calcio. Netta affermazione del Colli Ortonovo che davanti al proprio pubblico ne rifila undici al Mamas Giovani B, in questo match si mette in evidenza Vanelli autore di un poker di reti, mentre chiude la sedicesima giornata la vittoria della Santerenzina che grazie alla rete del solito Frione batte 1-0 Il Borgo, fanalino di coda del campionato, è aggancia al quinto posto la formazione del Colli Ortonovo. Prossimo turno ( 10/11-03 ) - Don Bosco Spezia Calcio – Arci Pianazze; Il Borgo – Colli Ortonovo; Levanto Calcio – Mamas Giovani “B”; Magra Azzurri – Santerenzina; Mamas Giovani – Real Fieschi; Rivasamba – Pegazzano.



Risultati sedicesima giornata

Arci Pianazze – Levanto Calcio 8-0

Colli Ortonovo – Mamas Giovani “B” 11-1

Mamas Giovani – Don Bosco Spezia Calcio 1-0

Pegazzano – Magra Azzurri 1-0

Real Fieschi – Rivasamba 1-3

Santerenzina – Il Borgo 1-0



Classifica - Magra Azzurri, Rivasamba (*) 35; Arci Pianazze (*), Mamas Giovani 34; Colli Ortonovo, Santerenzina 22; Real Fieschi 21; Pegazzano 13; Don Bosco Spezia Calcio 12; Levanto 5; Il Borgo 0.



*- Una partita da recuperare.