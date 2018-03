Allievi Fascia B, la Tarros Sarzanese resta in scia della capolista

I rossoneri di De Biasi, che devono ancora recuperare una partita, centrano i tre punti contro il Bogliasco e restano in scia dell'Athletic. Rallenta l'Arci Pianazze, mentre il Magra Azzurri ferma il Ligorna.

La Spezia - In attesa del recupero della partita tra la Tarros Sarzanese ed il Magra Azzurri, recupero in programma mercoledì 21 marzo al Berghini di Sarzana, entra sempre più nel vivo il campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi Fascia B, giunto alla diciannovesima giornata. La diciannovesima giornata ha già dato il primo verdetto con l'Athletic Club Liberi che è la prima formazione ha strappare il pass per la fase finale regionale, mentre restano aperti i giochi con le formazioni dell'Angelo Baiardo, Tarros Sarzanese e Ligorna in netto vantaggio rispetto alla formazione della Lavagnese e dell'Arci Pianazze. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio l'ultima giornata di campionato. L'atteso big match Athletic Club Liberi – Lavagnese termina con la vittoria di misura dei padroni di casa. Al Monsignor Sanguinetti di Genova sono decisive le reti di Cantoni e D'Arrigo mentre per i bianconeri di Lavagan a segno ci va Porotto per il definitivo 2-1. Distaccante di una sola lunghezza dalla testa della classifica, troviamo il solito gruppetto di formazioni composto dall'Angelo Baiardo e dalla Tarros Sarzanese. I “draghetti” hanno vita facile contro la Sammargheritese grazie alle reti di Matzedda, Colamorea, Cortese, Ielli e Priami, mentre i rossoneri di De Biasi battono di misura il Bogliasco, fanalino di coda del campionato, grazie ad una sfortunata autorete di un difensore ospite. Il Ligorna, nonostante i favori della vigilia, non va oltre il pareggio contro il Magra Azzurri e vede aumentare il proprio svantaggio dalle dirette concorrenti. Dopo la pirotecnica vittoria conquistata contro la Sammargheritese, rallenta la propria corsa l'Arci Pianazze che davanti al proprio pubblico pareggia contro la Sampierdarenese. Chiude la giornata la vittoria casalinga del Canaletto Sepor che grazie alla doppietta di Benabbi e alla singola di Carlini batte 3-2 la formazione genovese della Goliardicapolis. Prossimo turno - Bogliasco – Athletic Club Liberi; Goliardicapolis – Arci Pianazze; Lavagnese – Angelo Baiardo; Ligorna – Tarros Sarzanese; Sammargheritese – Canaletto Sepor; Sampierdarenese – Magra Azzurri.



Risultati diciannovesima giornata

Angelo Baiardo – Sammargheritese 5-1

Arci Pianazze – Sampierdarenese 2-2

Athletic Club Liberi – Lavagnese 2-1

Canaletto Sepor – Goliardicapolis 3-2

Magra Azzurri – Ligorna 1-1

Tarros Sarzanese – Bogliasco 1-0



Classifica - Athletic Club Liberi 37; Angelo Baiardo, Tarros Sarzanese ( * ) 36; Ligorna 33; Lavagnese 27; Arci Pianazze 26; Goliardicapolis 25; Sampierdarenese 20; Canaletto Sepor 18; Magra Azzurri ( * ), Sammargheritese 16, Bogliasco 15