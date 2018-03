Allievi Fascia B, l'Athletic Club Liberi è la nuova capolista

L'Athletic, complice la sconfitta dell'Angelo Baiardo e del rinvio della partita della Tarros Sarzanese, passa momentaneamente al comando della classifica. Salgono in classifica le formazioni della Lavagnese e delle Pianazze.

La Spezia - Quando mancano solamente quattro partite alla finire della stagione regolamentare, entra sempre più nel vivo il campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi Fascia B del Girone B, giunto alla sua diciottesima giornata. Diciottesima giornata che va in archivio con l'Athletic Club Liberi che, complice la sconfitta dell'Angelo Baiardo e del rinvio della partita della Tarros Sarzanese, passa momentaneamente al comando della classifica. Si conferma al quarto posto la formazione genovese del Ligorna, mentre salgono in classifica le formazioni della Lavagnese e dell'Arci Pianazze. Ma andiamo ad analizzare l'ultima giornata di campionato.



Trascinata dalle reti di Arvigo, per lui la soddisfazione di realizzare una tripletta, Cantoni, autore di una doppietta, e D'Arrigo, l'Athletic Club Liberi, sbanca il campo della Sampierdarense e sorpassa in classifica l'Angelo Baiardo, che nell'atteso big match di giornata è sconfitto 3-1 dal Ligorna, e diventa, cosi, la nuova capolista. Grazie alle vittorie ottenute contro la Goliardicapolis e la Sammargheritese, salgono in classifica le formazioni della Lavagnese e dell'Arci Pianazze. I bianconeri di Lavagna battono 2-0 la Goliardicapolis grazie alle reti di Porotto e Durand, mentre gli spezzini sbancano il Broccardi di Santa Margherita Ligure grazie alla perentoria tripletta realizzata da Lazzeri. Chiude la giornata la vittoria del Bogliasco che davanti al proprio pubblico batte 3-1 il Canaletto Sepor grazie alle reti di De Martino, Bellucci e Meola. Per gli canarini, che scivolano all'ultimo posto di classifica, a segno ci va Russo. Prossimo turno ( 10/11-03 ) - Angelo Baiardo – Sammargheritese; Arci Pianazze – Sampierdarenese; Athletic Club Liberi – Lavagnese; Canaletto Sepor – Goliardicapolis; Magra Azzurri – Ligorna; Tarros Sarzanese – Bogliasco.



Risultati diciottesima giornata

Bogliasco – Canaletto Sepor 3-1

Lavagnese – Goliardicapolis 2-0

Ligorna – Angelo Baiardo 3-1

Magra Azzurri – Tarros Sarzanese rinviata

Sammargheritese – Arci Pianazze 2-3

Sampierdarenese – Athletic Club Liberi 1-6



Classifica - Athletic Club Liberi 34; Angelo Baiardo, Tarros Sarzanese (*) 33; Ligorna 32; Lavagnese 27; Arci Pianazze, Goliaridcapolis 25; Sampierdarenese 19; Sammargheritese 16; Magra Azzurri (*), Bogliasco, Canaletto Sepor 15.

*- Una partita da recuperare