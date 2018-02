Allievi Fascia B, al comando il duo formato dalla Tarros Sarzanese e dal Baiardo

La Spezia - Continua il duello per la prima posizione di classifica con l'Angelo Baiardo e la Tarros Sarzanese a darsi battaglia, mentre perde momentaneamente terreno l'Athletic Club Liberi che nell'atteso big match di giornata pareggia contro il Ligorna. In chiave play off importanti vittorie conquistata dalla Goliardicaoplis e dalla Lavagnese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio la diciassettesima giornata del campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi di Fascia B del Girone B. Dopo le sconfitte rimediate contro il Magra Azzurri e l'Athletic Club Liberi, tornano nuovamente alla vittoria le formazioni dell'Angelo Baiardo e della Tarros Sarzanese. I “Draghetti” di mister Chiappori hanno vita facile contro il Bogliasco, fanalino di coda del campionato, grazie alle reti di Ferro, Priami e Cortese che fissano il definitivo 3-0. Stesso risultato per il rossoneri di De Biasi che al Berghini stendono la Sampierdarense grazie ai sigilli di Dumani e Micheli, quest'ultimo a segno con una doppietta. Due vittorie, quelle conquistate dall'Angelo Baiardo e dalla Tarros Sarzanese, che valgono la testa della classifica. Dopo aver espugnato il Berghini di Sarzana con un rotondo 4-0, l'Athletic Club Liberi, impatta nel big match di giornata contro il Ligorna e cosi, le due formazioni, vedono aumentare il proprio svantaggio dalle due battipista. In chiave play off sono importanti le vittorie conquistate dalla Goliardicapolis e dalla Lavagnese, che rispettivamente hanno la meglio sulla Sammargheritese e sul Canaletto Sepor. Chiude la giornata il pirotecnico pareggio tra l'Arci Pianazze ed il Magra Azzurri. Allo Scopsi di Arcola decidono le reti di Scappazzoni, il centrocampista di casa realizza una splendida doppietta, mentre per i blues di Zampolini a segno Lattino e Castro. Prossimo turno - Bogliasco – Canaletto Sepor; Lavagnese – Goliardicapolis; Ligorna – Angelo Baiardo; Magra Azzurri – Tarros Sarzanese; Sammargheritese – Arci Pianazze; Sampierdarenese – Athletic Club Liberi.







Risultati diciassettesima giornata

Angelo Baiardo – Bogliasco 3-0

Arci Pianazze – Magra Azzurri 2-2

Athletic Club Liberi – Ligorna 2-2

Canaletto Sepor – Lavagnese 0-4

Goliardicapolis – Sammargheritese 4-0

Tarros Sarzanese – Sampierdarense 3-0





Classifica - Angelo Baiardo, Tarros Sarzanese 33; Athletic Club Liberi 31; Ligorna 29; Goliardicapolis 25; Lavagnese 24; Arci Pianazze 22; Sampierdarenese 19; Sammargheritese 16; Magra Azzurri, Canaletto Sepor 15; Bogliasco 12.