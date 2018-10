Allievi 2002, in grande evidenza le formazioni del Valdivara e del Colli Ortonovo

La Spezia - Entra sempre più nel vivo la fase di qualificazione per il prossimo campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi- Nel Girone E il Levanto Calcio, fanalino di coda del girone, ha osservato il turno di riposo, mentre la capolista Golfo Paradisoproreccocamogliavegno centra la terza vittoria consecutiva contro il Busalla Calcio. Si divido la posta in palio le formazioni del Molassana Boero e del Serra Riccò. Nel Girone F continua la marcia solitaria della capolista Ligorna che sbanca il Macera con un secco 11-0 contro il Santa Maria, mentre il Magra Azzurri pareggia davanti al proprio pubblico contro l'Anpi Casassa. Per gli spezzini a segno Latino. Nel Girone G la rete di Lazzari regala l'importante vittoria dell'Arci Pianazze che allo Scopsi batte di misura l'Angelo Baiardo, mentre continua il momento positivo della Sammargheritese, capolista di questo raggruppamento, che al Broccardi ne rifila sette alla Genovese. Nel Girone H torna a vedere la qualificazione la formazione del Valdivara 5 Terre di Priano che al Pieroni batte nettamente i pari età del Mamas Giovani grazie alle reti di Vigna, autore di un poker di reti personale, Carlini, a segno con una tripletta, Benabbi, Angeli, Simoncini e Simoni. Per i “torelli” a segno Ferdeghini per il definitivo 12-1. Resta saldamente al comando la Goliardicapolis che batte il Rivasamba per 5-1. Nel Girone I le reti di Calistri, Molinari e Pasquinelli regalano la vittoria al Colli ortonovo che al Comunale di Castelnuovo Magra batte 3-0 il Canaletto Sepor, fanalino di coda del girone ancora a quota zero. Nell'altra incontro, netta affermazione della James che batte 4-0 il Pieve Ligure, mentre la Lavagnese ha osservato il consueto turno di riposo.



Girone E

Golfo Prorecco – Busalla 3-0

Molassana Boero – Serra Riccò 3-3

Classifica - Golfo Paradisoprorecocamogliavegno 9; Molassana Boero 4; Busalla Calcio 3; Serra Riccò 1; Levanto Calcio 0.

Girone F

Magra Azzurri – Anpi Casassa 1-1

Santa Maria – Ligorna 0-11

Classifica - Ligorna 9; Magra Azzurri 4; Ca de Rissi 3; Anpi Casassa 1; Santa Maria 0.

Girone G

Arci Pianazze – Angelo Baiardo 1-0

Sammargheritese – Genovese 7-1

Classifica - Sammargheritese 7; Arci Pianazze 6; Angelo Baiardo 4; Genovese e Sammargheritese 0.

Girone H

Goliardicapolis – Rivasamba 5-1

Mamas Giovani – Valdivara 5 Terre 1-12

Classifica: Goliardicapolis 7; Valdivara 5 Terre 4; Rivasamba, Bogliasco 3; Mamas Giovani 0.

Girone I

Colli Ortonovo – Canaletto 3-0

James – Pieve Ligure 4-0

Classifica: James 6; Pieve Ligure, Colli Ortonovo 4; Lavagnese 3; Canaletto Sepor 0.