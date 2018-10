Allievi 2002, capolavoro firmato Arci Pianazze

I granata di Piccioli battono la Genovese e si qualificano al campionato regionale, mentre la sconfitta contro il Bogliasco sancisce l'eliminazione del Valdivara 5 Terre.

La Spezia - Che la festa abbia inizio in casa dell'Arci Pianazze. I granata di Piccioli, infatti, hanno strappato il pass per l'accesso al prossimo campionato regionale riservato alla categoria degli Allievi, mentre viene eliminato il Valdivara 5 Terre di Priano. Andiamo a vedere nel dettaglio le partite disputate tra sabato 6 e domenica 7 ottobre. Nel girone E, dove al comando troviamo la formazione del Golfo Paradisoproreccocamogliavegno che ha osservato il turno di riposo, importante vittoria esterna del Molassana Boero che passa sul campo del Busalla, mentre il Serra Riccò batte 5-3 il Levanto Calcio. Per i rivieraschi, ancora alla ricerca del primo punto stagionale, a segno vanno Ferreira e Pagano, quest'ultimo autore di una doppietta. Nel girone F prosegue la marcia solitaria del Ligorna che centra la quarta vittoria consecutiva contro il Ca de Rissi, mentre l'ANPI Casassa aggancia al secondo posto il Magra Azzurri, che ha osservato il turno di riposo, grazie alla vittoria contro il Santa Maria, fanalino di coda di questo raggruppamento. Nel girone G le reti di Pierotti, Manfredini e Lazzari, quest'ultimo a segno con una pregevole doppietta, spingono al campionato regionale la formazione spezzina dell'Arci Pianazze, che cala il poker alla Genovese. Grazie alla vittoria contro il Real Fieschi, l'Angelo Baiardo aggancia al secondo posto la Sammargheritese, che ha osservato il turno di riposo. Nel girone H grande delusione in casa Valdivara 5 Terre, a cui non bastano le reti messe a segno da Carlini e Cozzani, per la sconfitta subita contro il Bogliasco che sancisce la definitiva eliminazione della squadra di Priano. Rispetta i favori della vigilia la formazione del Rivasamba che all'Andresen batte 15-0 il Mamas Giovani e resta in scia della capolista Goliardicapolis, che ha osservato il turno di riposo. Nel girone I si dividono la posta in palio le formazioni del Pieve Ligure e della Lavagnese, mentre la James espugna il campo del Canaletto Sepor con un secco 4-0.



Girone E

Busalla – Molassana Boero 1-2

Serra Riccò – Levanto Calcio 5-3

Ha riposato: Golfo Paradisoproreccocamogliavegno

Classifica- Golfo Paradisoproreccocamogliavegno 9;Molassana Boero 7; Serra Riccò 4; Busalla 3; Levanto Calcio 0.



Girone F

ANPI Casassa – Santa Maria 6-1

Ligorna – Ca de Rissi 7-0

Ha riposato: Magra Azzurri

Classifica: Ligorna 12; Magra Azzurri, ANPI Casassa 4; Ca de Rissi 3; Santa Maria 0.



Girone G

Angelo Baiardo – Real Fieschi 5-0

Genovese – Arci Pianazze 0-4

Ha riposato: Sammargheritese

Classifica: Arci Pianazze 9; Sammargheritese, Angelo Baiardo 7; Real Fieschi, Genovese 0.



Girone H

Rivasamba – Mamas Giovani 15-0

Valdivara 5 Terre – Bogliasco 2-4

Ha riposato: Goliardicapolis

Classifica: Goliardicapolis 7; Rivasamba, Bogliasco 6; Valdivara 5 Terre 4; Mamas Giovani 0.



Girone I

Pieve Ligure – Lavagnese 0-0

Canaletto Sepor – James 0-4

Ha riposato: Colli Ortonovo

Classifica: James 9; Pieve Ligure 5; Colli Ortonovo, Lavagnese 4; Canaletto Sepor 0.