Alla Spal la II edizione del Memorial Fiondella

Gli estensi precedono Fiorentina e Sampdoria. Bomber del torneo Memia Ledium del Canaletto. Miglior portiere e miglior giocatore i blucerchiati Galante e Smecca. La Fezzanese dona alla famiglia Fiondella una maglia con la scritta Massi Gioca Con Noi

La Spezia - Si colora di biancoazzurro la seconda edizione del Memorial Massimiliano Fiondella, rassegna di calcio a 7 riservata alla categoria pulcini 1°anno. Il team 2010 della S.P.A.L. (Società Polisportiva Ars et Labor) alza l'ambito trofeo e imprime stemma e colori della società estense nell'albo d'oro della manifestazione. All'Acf Fiorentina la piazza d'onore, podio di bronzo per l'U.s. Sampdoria che chiude la "liga", girone riservato alle prime formazioni classificate dopo la fase eliminatoria. Gli aquilotti dell'A.c. Spezia si aggiudicano la "premier league", girone riservato alle seconde classificate, precedendo altre due formazioni locali, nell'ordine il G.S. Arci Pianazze di mister Renato Musto e il Club Levante, formazione di casa guidata da mister Fabio Canese. I canarini del Canaletto Sepor di mister Dido si aggiudicano la "bundesliga" precedendo il Ramini Pistoia e il Carpi Calcio

Premi speciali al capocannoniere della rassegna Memia Ledium dell'Usd Canaletto autore di 6 reti, al miglior portiere Galante Federico dell'Us Sampdoria e al miglior giocatore, il blucerchiato Smecca Nicolò.

L'intero incasso della manifestazione è stato devoluto alla Fondazione di Religione Sorriso Francescano Casa del Fanciullo. Durante le premiazioni del torneo, svoltesi presso il Padre Dionisio Sporting Club, l'U.s.d. Fezzanese, nelle persone del Vice Presidente Esecutivo Ivan Stradini, del Direttore Sportivo Fabio Lorieri e del capitano Andrea Baudi, ha consegnato alla famiglia di Massimiliano Fiondella, ex giocatore proprio dei "Verdi" di Fezzano, la maglia della squadra della stagione appena conclusa con una storica salvezza diretta in Serie D con la dicitura "Massi Gioca Con Noi" ricamata sul colletto.

La manifestazione organizzata dalle tre società sportive presenti nel Comune di Portovenere, ossia U.s.d. Fezzanese Calcio, A.s.d. Club Levante e Forza & Coraggio, ha ricevuto il gradito patrocinio dei Comuni della Spezia e di Portovenere, presenti alla cerimonia di premiazione rispettivamente con l'assessore allo sport Lorenzo Brogi e gli assessori Barsotti Paola (vicesindaco) e Fenelli Filippo (assessore allo sport).

La manifestazione si è conclusa con la "Partita del Cuore" per ricordare ulteriormente Fiondella dove sono scesi in campo gli amici e gli ex compagni di Massi. Con la maglia "Ciao Fiò" e i colori della Forza & Coraggio sono scesi in campo: Chella, Stradini, Basso, Parolisi, Bordin Roberto, Bordin Leonardo, Fiondella Francesco, R. Lenelli, P. Lenelli, Dorgia, Consoli, M. Fiondella, Busoni, Carassale, Remaggi. Con i colori della Fezzanese e la maglia "Massi gioca con noi" è stata la volta di Leccese, Fiocchi Roberto, Fiocchi Manuel, Fasano, Palagi, Bonatti, Sabatini, Lorieri, Miglioranza, Scarafile, Baudi, Mariano, Ravenna Corvi, Zuccarelli e Zignego. Mister Stefano Strata, dirigenti Ivan Stradini, Ricci Oliviero e Tedeschi Andrea.



Le gare si sono disputate presso gli impianti sportivi Padre Dionisio Sporting ClubLa Pianta 310. Il Comitato Organizzatore intende ringraziare il main sponsor Horeca Diffusion Lunezia, Pellegrini Escavazioni Srl Gidac Srl 1886 Caffè Bonomi, Teka srl, Gabbianobeach Palmaria, Battistini Assicurazioni, Gelateria Cicciotti, Pizzeria il pozzo pz san Domenico La Spezia, Il Porticciolo Portovenere e tutti gli altri sponsor.



ALBO D'ORO



2018 VALDIVARA 5 TERRE

2019 SPAL