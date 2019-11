Alla Santerenzina il I memorial "Eraldo Costa"

La Santerenzina si aggiudica il 1° Memorial “Eraldo Costa”, la simpatica festa di sport all’insegna del fair play per Pulcini 2010 che si è svolta sui sintetici del “Fuoricampo” a Rebocco e che il Canaletto Sepor ha voluto dedicare all’indimenticabile giocatore e allenatore.

Eraldo Costa fu uno dei primi calciatori della storia del Canaletto, a vincere un titolo: nella stagione 1961/62 infatti si aggiudicò il primo di centinaia di allori della gloriosa bacheca canarina con il successo nel campionato provinciale Juniores superando la Fezzanese 2-1.

L’allenatore era il mitico Vittorio Braguzzi, il dirigente Ugo Questa, tutt’oggi presenti nella società gialloblu, i giocatori Biscioni, Fontana, De Martino, Costa, Cerrone, Cialdini, Rossi, Chiaramonti, Zurlo, Franci e Corsi. L’amato “Eraldo” guidò poi come allenatore anche le giovanili canarine per oltre un ventennio, tra i suoi successi il trionfo nella stagione 1985/86 nel campionato Pulcini dove muoveva i primi passi Gianluigi Buffon: in quella squadra anche Gabriele Sabatini ceduto al Milan e Salvatore Frijia alla Sampdoria.

I verdi guidati brillantemente da Andrea Giacoletto e Enzo Forma hanno superato nel triangolare finale i padroni di casa di Graziano Zignego e lo Spezia 2011 di Marco Spagnoli mettendo in mostra i gioiellini Tommaso Scuderi e Tommaso Valenti a segno ben otto volte.

Baby bomber scatenati e grandi giocate, da segnalare Simone Tinnirello (Arci Pianazze), Alessandro Ferrari (Spezia), Morreira Parrega e Ayman Khayar (Canaletto), Thomas Gilli e Cristian Prenga (Ceparana), Tobia Vatteroni (Colli Ortonovo), Luca Borghini dell’Aulla Sport, Fabio Gioè della Calvarese e Marco Groccia (Levante),

Al termine le premiazioni a cura del patron Marco Biso, alle quali sono intervenuti i famigliari del compianto Eraldo, la moglie Silvana Ferrando e i figli Andrea e Davide, entrambi ex calciatori giallobu. A fare gli onori di casa il presidente Sabrina Benassi, il direttore generale Fabrizio Vaccarini, il responsabile della scuola calcio Ugo Questa, il segretario Claudio Pierini, il direttore tecnico Angelo Colletta, il responsabile tecnico del settore Esordienti Alteo Bolognini, Paolo Maggiani, Paolo Damnotti, Rolando Bologna ed altri ancora.



Fase eliminatoria.

Girone A: Canaletto-Ceparana 1-0 (Morreira), Ceparana-Levante 2-1 (Turturro, Prenga; Cavazzoni), Canaletto-Levante 4-0 (Khayar, Morreria 2, Cuva).

Girone B: Santerenzina-Calvarese 3-0 (Scuderi, Castagna, Valenti),

Calvarese-Colli Ortonovo 2-3 (Gioè, Crino; Vatteroni, Bassiron, Fabbri),

Santerenzina-Colli Ortonovo 2-0 (Valenti, Scuderi).

Girone C: A.Pianazze-Aulla 1-2 (Zeppieri; Borghini 2), A.Pianazze-Spezia 2-2 (Tinnirello, Bellandi; Ferrari 2), Aulla-Spezia 0-2 (Scamporrino, Incorvaia).

Finali

Girone “Bronzo”: Levante-A.Pianazze 1-3 (Groccia; Tinnirello, Manco 2)

Levante-Calvarese 0-4, A.Pianazze-Calvarese 1-2 (Tinnirello).

Girone “Argento”: Ceparana-Aulla 5-2 (Prenga 2, Gilli 2, Ricci; Riani, Borghini), Colli Ortonovo-Ceparana 1-3 (Fabbri; Gilli 2, Prenga).

Aulla-Colli Ortonovo 0-1 (Vatteroni),

Girone “Oro”: Canaletto-Santerenzina 2-3 (Khayar 2; Scuderi 2, Valenti),

Spezia-Canaletto 1-4 (Ferrari; Morreira 2, Cuva, Natali), Spezia-Santerenzina 1-1 (Incorvaia; Scuderi).



Arci Pianazze: Bellandi, Cervia, Deda, Di Nicola, Leverotti, Manco, Natali, Pisani, Tinnirello, Vela, Zeppieri. All.ri Bianchi e Mannocci.

Aulla Sport: Azzi M., Borghini, Barbasini, Ouardi, Traggiai, Ettaic, Amorfini, Codeluppi, Riani, Vulcano. All. Azzi T.

Calvarese: Cuccaresega, Ottonello, Fasani, Crino, Carandente, Ara, Queirolo, Gioè, Garbarino, De Ferrari. All. Arata.

Santerenzina: Rossetti, Cagossi, Giacoletto P., Lorenzini, Maricanola, Scuderi, Valenti, Milanese, Castgna, Venturini. All. Giacoletto A.

Colli Ortonovo: Mercurio, Manzo, Sperandeo, Conti, Coluccia, Fabbri, Di Luca, Landucci, Bassiron, Vatteroni, Susini. All. Pampana.

Spezia: Costa, Bola, Cargiolli, Incorvaia, Ravecca, Bellettini, Bertolla, Grillo, Ingrosso, Scamporrino All. Spagnoli.

Ceparana: Russo, Neri, Gilli, Iaione, Lettieri, Panada, Prenga, Ricci, Tomai, Turturro. All. Agostini.

Levante: Conte, Canepa, Dalforno, Cavazzoni, Colotto, Groccia, Russeglias, Mastorci, Rebecchi. All. Canepa e Galli.

Canaletto Sepor: Bergitto, Cerruti, Cuva, Ducati, Khayar, Morreira Parrega, Natali, Picone, Pirina. All. Zignego.

Classifica finale: 1.Santerenzina; 2.Canaletto Sepor; 3.Spezia 2011; 4. Ceparana; 5.Colli Ortonovo; 6.Aulla Sport; 7.Calvarese; 8.Arci Pianazze; 9.Levante.