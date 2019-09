Alla Pontremolese il I° Memorial "Ruggero Fiorella"

La Spezia - La Pontremolese si aggiudica il 1°Memorial “Ruggero Fiorella”, rassegna nazionale per Esordienti 2007 che si è conclusa al campo “Tanca” a cura del Canaletto Sepor per ricordare l’indimenticabile dirigente, figura insostituibile per oltre un ventennio della scuola calcio canarina.

I lunigianesi superano nell’epilogo i padroni di casa guidati da Gabriele Bertilorenzi grazie a Chiartelli, Mastrini e Pilati, mentre al terzo posto si piazza il Bogliasco che ha ragione del Picchi Livorno con Boscariol decisivo. Al quinto posto la valida compagine del Felino Parma in goleada con i canarini di Lorenzo Feltrin.

Al termine le premiazioni con la regia del neo responsabile organizzativo gialloblu Marco Biso, alle quali sono intervenuti, i famigliari del compianto Ruggero, la moglie Italia e il figlio Giuseppe, ex giocatore classe 1977 del Canaletto fin dal 1986/87 quando vinse il campionano Pulcini contro il Lunigiana con mister Eraldo Costa e compagno di squadra Gigi Buffon, che muoveva allora i primi passi nel pallone.

A fare gli onori di casa il direttore generale Fabrizio Vaccarini, Ugo Questa, responsabile della scuola calcio gialloblu, il responsabile tecnico degli Esordienti Alteo Bolognini, il responsabile logistico Paolo Maggiani e i validi arbitri Paolo Damnotti e Costabile Comunale.



Eliminatorie



Girone A: Canaletto Giallo-Pontremolese 0-8, Canaletto Giallo-Bogliasco 0-5, Pontremolese-Bogliasco 2-2. Classifica: Pontremolese 4 (+8), Bogliasco 4 (+5), Canaletto Sepor giallo 0.

Girone B: Canaletto Blu-A.Picchi Livorno 2-1, A.Picchi-Felino Parma 2-2 (4-3dcr), Canaletto Blu -Felino Parma 3-2. Classifica: Canaletto Sepor blu 6, A.Picchi Livorno 2, Gs Felino Parma 1.



Finali



5°/6° posto: Canaletto Giallo-Felino Parma 1-6



Canaletto Giallo: Lorenzo Della Monica, Maren Pellegrini, Nicolò Ferrari, Leonardo Tognetti, Alessandro Cirillo, Lorenzo Da Pozzo, Jacopo Rossi, Gabrieel Simani, Tommaso Lavagnini, Samuele Torpia, Alessandro Zamaro, Leonardo Dido, Mattia Mancardi, Marco Montefiori, Sejedi Nokaj, Edoardo Righi, Edoardo Scolaro. All. Lorenzo Feltrin.

Felino Parma: Alessandro Zucchelli, Nicolò Carattini, Loris Giancuzza, Gianmarco Aiello, Emmanuel Ncho Yapi, Saverio Covello, Jacopo Rangoni, Manuele Maggiali, Thomas Tani, Nicola Bandini, Cristian Ferrari, Sebastian Coruzzi, Luca Morcinelli. All. Pierpaolo Pisi.

Arbitro: Paolo Damnotti

Reti: Scolaro; Ferrari 3, Covello 2.



3°/4°posto: Bogliasco-Picchi Livorno 1-0



Bogliasco: Riccardo Pesce, Edoardo Gabbio, Nicolò Donnaloia, Matteo Cafaggi, Kirenzo Di Pizio, Pietro Viacava, Francesco D’Arrigo, Giorgio Restivo, Carlo Maria Migone, Matteo Risio, Tommaso Lavarello, Riccardo Scalabrino, Mattia Muscia, Luca Boscariol, Francesco Boscariol. All. Stefano Parodi.

Armando Picchi Livorno: Alberto Cancelli, Filippo Cantini, Alberto Castaldi, Giorgio Forleo, Niccolò Ghezzani, Jacopo Giacomelli, Leonardo Luppichini, Nicol Marinari, Paolo Menicagli, Giovanni Pedri, Pietro Pirrone, Tommaso Salvetti, Samuele Tinucci. All. Stefano Cavallini.

Arbitro: Costabile Comunale.

Rete: Boscariol.



1°/2°posto: Canaletto Blu-Pontremolese 2-4



Canaletto blu: Pietro Zanichelli, Giovanni Benassi, Gabriele Torri, Matteo Specchia, Alessio Ravecca, Lorenzo Zangani, Gianluca Malagamba, Ayoub El Maazouzi, Christian Basolo, Andrea Comiti, Nicolò Barabino, Nicolò Rechichi, Matteo Milazzo, Lorenzo Carino, Leonardo Lazzini. All. Gabriele Bertilorenzi.

Pontremolese: Flavio Favero, Giacomo Filippelli, Lorenzo Pezzoni, Edordo Cerrai, Filippo Giusti, Matteo Savi, Lorenzo Cori, Lorenzo Zini, Christian Pilati, Cristiano Mastrini, Gabriel Alibeaj, Samuele Pagani, Nicolò Biagi, Gabriele Chiartelli. All.ri Gianluca Plicanti, Massimiliano Fornesi, Nicola Palagi.

Arbitro: Costabile Comunale.

Reti: El Maazouzi, Ravecca; Chiartelli 2, Pilati, Mastrini.