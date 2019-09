Al "Tanca" al via il memorial "Ruggero Fiorella"

Oggi al via al campo “Astorre Tanca” di via Lunigiana il 1° Memorial “Ruggero Fiorella”, rassegna nazionale per Esordienti a 9, organizzata dal Usd Canaletto Sepor per ricordare l’indimenticabile dirigente della società canarina presieduta da Sabrina Benassi.

Sei le società partecipanti che si affronteranno tutta la giornata.

Nel girone A, Canaletto Sepor giallo, Pontremolese e Bogliasco, nel girone B, Canaletto Sepor blu, Armando Picchi Livorno, Gs Felino Parma.

Ecco il programma a cura di Marco Biso, neo responsabile delle manifestazioni gialloblu: alle 9.30 Canaletto Giallo-Pontremolese, alle 10 la perdente con il Bogliasco, alle 10.30, la vincente con il Bogliasco, alle 11 il Canaletto Blu-Armando Picchi, alle 11.30 la perdente con il Felino Parma, alle 12 la vincente con la Felino Parma. Nel pomeriggio alle 15.30 la finale 5°/6° posto, alle 16.30 la finale 3°/4° posto, alle 17.30 la finale 1°/2° posto e le premiazioni. Particolarmente impegnato lo staff di casa con in testa il responsabile tecnico del settore Esordienti Alteo Bolognini, il coordinatore Riccardo Torri e i dirigenti Costabile Comunale, Paolo Maggiani, Paolo Danmotti, Rolando Bologna, Federica Bianchi, Massimiliano Tognetti, Graziano Zignego ed altri ancora.