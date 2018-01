Al Real Follonica il `Befana Challenge`

Il torneo del 6 Gennaio organizzato dagli spezzini del Valdivara 5 Terre. Vi hanno partecipato dodici formazioni giovanili

La Spezia - Ottima riuscita per il primo Befana Challenge, torneo riservato ai Primi Calci 2009 ed organizzato dal ASD Valdivara 5Terre. Ben 12 le squadre iscritte, molte delle quali provenienti da altre province (Genova, Grosseto, Milano, Crema, Massa, Pisa), suddivise in 4 gironi tra il centro sportivo della Pianta 310 ed il Padre Dionisio Sporting Club.

Al mattino le squadre hanno disputato i gironi di qualificazione che hanno determinato la composizione dei 3 raggruppamenti finali, rispettivamente Platinum (per le posizioni dal primo al quarto posto), Gold (dal quinto all’ottavo) e Silver (dal nono al dodicesimo).



La competizione è stata caratterizzata da un livello elevato per la categoria Primi Calci, con compagini organizzate e di qualità tra le quali anche squadre professionistiche. Particolarmente combattuto ed equilibrato il girone Platinum cui si sono qualificate Entella, Valdivara 5Terre, Real Follonica e Turano. A spuntarla sono stati i toscani del Real Follonica che hanno concluso il torneo vincendo tutti gli incontri tranne quello contro il Valdivara 5Terre, terminato 0-0. Molto positivo anche il cammino dei padroni di casa che nel girone del pomeriggio, oltre al pari senza reti col Real Follonica, hanno battuto di misura l’Entella per cedere sempre col minimo scarto al Turano, chiudendo il torneo con 13 reti fatte ed 1 subita.



Alla fine premiazioni per tutte le 12 squadre ed una calza piena di leccornie consegnata ad ogni piccolo partecipante.







Ecco nel dettaglio tutti i risultati:



GIRONE A:



V5Terre-Pisa 5-0



Pisa-Massavalpiana 2-2



Massavalpiana-V5Terre 0-7







GIRONE B



Ausonia 1931-Tarros 0-3



Tarros-Real Follonica 1-2



Real Follonica-Ausonia 1931 8-1







GIRONE C



Entella celeste-Filvilla 1-0



Filvilla-Ceparana 1-0



Ceparana-Entella celeste 2-4







GIRONE D



Pergolettese-Entella bianco 4-2



Entella bianco-Turano 0-4



Turano-Pergolettese 1-1







FASE FINALE



GIRONE SILVER (9’-12’ posto)



Entella bianco-Ceparana 3-3



Ausonia 1931-Massavalpiana 1-1



Ceparana-Ausonia 1931 6-1



Entella bianco-Massavalpiana 5-1



Massavalpiana-Ceparana 0-1



Entella bianco-Ausonia 3-0







GIRONE GOLD (5’-8’ posto)



Pisa-Tarros 0-1



Filvilla-Pergolettese 0-3



Pisa-Pergolettese 0-3



Filvilla-Tarros 0-0



Pergolettese-Tarros 3-2



Filvilla-Pisa 2-0







GIRONE PLATINUM (1’-4’ posto)



Real Follonica-Turano 3-1



V5Terre-Entella celeste 1-0



Real Follonica-Entella celeste 2-1



V5Terre-Turano 0-1



Turano-Entella celeste 1-0



Real Follonica-V5Terre 0-0



CLASSIFICA FINALE



1. Real Follonica, 2. Turano, 3. V5Terre, 4. Entella celeste, 5. Pergolettese, 6. Tarros, 7. Filvilla, 8. Pisa, 9. Entella bianco, 10. Ceparana, 11. Massavalpiana, 12. Ausonia 1931