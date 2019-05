Al Mama'S Giovani il memorial "Maurizio Panizzi"

Il torneo dedicato alla categoria Esordienti classe 2006 è stato organizzato dal Borgo Foce Magra A.F.

Sarzana - Al Mamas Giovani il Memorial “Maurizio Panizzi” (colui che per tanto tempo fu il “deus ex machina” del calcio a Romito Magra) che il settore giovanile del Borgo Foce Magra Ameglia ha organizzato, al “Carlo Cristoni” di San Lazzaro, per l’annata 2006 della categoria degli Esordienti.

I “torelli rossi” del Mamas hanno battuto nel girone preliminare per 1-0 il Colli Ortonovo con rete di Puggioni, il Levante con un 2-0 con gol di Padeletti e di nuovo Puggioni, infine hanno pareggiato 0-0 con l’ Aullese. In semifinale i ragazzi guidati dal tandem tecnico Pier Paolo Agotani-Davide Lo Monaco hanno sconfitto 5-4 il Sesta Godano con reti di: Padeletti, Fabbri, Pisani, De Riso e Godani…in finale superata nuovamente l’ Aullese con segnatura del “solito” Puggioni.

Questo infine il “parco-giocatori” protagonista con dirigenti Alessandro De Riso e Alessio Basso; Agotani, Basso, Bove, Bultrini, Del Rio, De Riso, Di Santo Giada, Fabbri, Padeletti, Pasquali, Pisani, Puggioni, Riahi e Sala.