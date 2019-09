Al Follo 2012 il VI "Massino Senatore"

Pronti via e il Follo Calcio incamera subito la sua prima vittoria di un torneo giovanile della nuova stagione sportiva...si tratta del 6.o "Massimo Senatore", organizzato per l'annata 2006 della categoria Giovanissimi dal Gattatico Club, a Praticello di Gattatico in provincia di Reggio Emilia. Battuti ivi dapprima il Bassa Parmense per 5-0 (reti di Tonelli, Ronchetti, M. Rovani, Ghiselli e Dolesi) successivamente lo stesso Gattatico per 2-0, marcatori Villani e Ricci; quindi in semifinale lo Juventus Club locale per 5-4 ai rigori in semifinale e infine per 1-0, con gol del medesimo Tonelli, il Bibbiano San Polo.

Questo il parco-giocatori contesto dall'allenatore follese Nikolaus Barbieri e dal suo "vice" Stefano Cornacchia: Masetti Federico, Rizzo Paolo, Albertini Gianluca, Boccardo Andrea, Dolesi Eugenio, Galfano Maicol, Ghiselli Jader, Ricchetti Leonardo, Ricci Alessandro, Ronchetti Giovanni, Rovani Emiliano, Rovani Matteo, Tedoldi Federico e Tonelli Daniele.