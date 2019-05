Al Don Bosco il memorial "Carlo Longhi" del Magra Azzurri

Al Don Bosco Spezia il Memorial “Carlo Longhi”, che il Settore giovanile del Magra Azzurri, sotto l’abituale regia del suo Responsabile organizzativo dei tornei Stefano Renna ha riservato quest’anno all’annata 2004 della categoria dei Giovanissimi (e immancabilmente dedicato a colui che fu dapprima giocatore e successivamente allenatore della Freccia Azzurra, quindi dirigente di Ponzanese, Santo Stefano e “Magra” stesso; inoltre suo nipote Andrea Castellanotti gioca oggi da centrocampista nella Prima squadra azzurra in Promozione).

Non a caso a procedere alle premiazioni al termine, a fianco del presidente del club organizzatore Roberto Ferrarini, c’erano i la moglie del commemorato S.ra Francesca e i suoi figli Antonella e Luca: quest’ultimo a sua volta già calciatore.



E vediamo quelli che ne sono stati i risultati alla Corea



Magra Azzurri Canaletto 1-1/ reti di Rossi (M) e Granados (C). Rivasamba D. Bosco Sp 0-0, MagraAzzurri-Rivasamba 0-0, Canaletto-Rivasamba 0-0.

Canaletto-D. Bosco Sp 0-3 / reti di Adami, Giannocacri, El Hasnaoui.

Magra Azzurri-D. Bosco Sp 0-1 / rete di Llusha.

Semifinali

D. Bosco Sp-Canaletto 2-0 / reti di Crovara e Bordino Magra e Magra Azzurri-Rivasamba 0-0 e 1-4 d.c.r.

Finalina per il 2.o e 4.o posto

Canaletto-Magra Azzurri 2-1 / Granados e Llusha e Folegnani. Finalissima per il 1.o e 2.o posto: D. Bosco Spezia-Rivasamba 1-0 / Bordino.