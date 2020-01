Al Canaletto di Sparvieri il IX trofeo "Gualtiero Vaccarini"

Il Canaletto Sepor si aggiudica il 9°trofeo “Gualtiero Vaccarini” per la categoria Giovanissimi 2005, torneo inserito nella tradizionale kermesse natalizia denominata “Natale Canarino 2019” in svolgimento al campo “Tanca” che la società presieduta da Sabrina Benassi ha dedicato al ricordo di personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società gialloblu. Ben 75 le società partecipanti suddivise in otto categorie con la collaborazione di Locanda Alinò, Ri.C.El e Good Job srl.



I canarini guidati da Luca Sparvieri, nel triangolare finale dopo aver impattato con la Tarros superavano nettamene il San Marco Avenza grazie a Rosati, Lo Bue e Colaiuta, alzando il trofeo dedicato al compianto Gualtiero “Walter” Vaccarini, uno dei fondatori della società canarina nel settembre 1961 con Vittorio Braguzzi, tutt’ora anima della gloriosa società oratoriana: « Walter è sempre stato fin dai primi tempi - ricorda Ugo Questa - un punto di riferimento per i giovani dirigenti della società per la sua maggiore età e la sua esperienza, sempre disponibile e prodigo di consigli con tutti». Al termine le premiazioni con la regia di Marco Biso, patron della riuscita rassegna, alle quali hanno partecipato lo storico dirigente Ugo Questa, il presidente Sabrina Benassi, i dirigenti Piercarlo Rebecchi, Gianni Lupi, Claudio Pierini, Costabile Comunale e Paolo Maggiani, il presidente dell’Aiac Alteo Bolognini e Fabrizio Vaccarini, direttore generale della società di casa, figlio dell’indimenticabile Walter, molto amato in tutto l’ambiente sportivo spezzino non solo calcistico.



Giovanissimi 2005: Canaletto-Tarros 1-1 (Houssini; Luca), San Marco-Tarros 2-0 (Giromini, Pezzica),



Canaletto-San Marco 4-0 (Rosati 2, Lo Bue, Colaiuta).

Tarros Sarzanese: Storti, Lazzerini, Petacchi, Malatesta, Parma. Guri, Benettini, Rolla, Luca, Manaf, Francalanci, Garofano, De Vivo, Bianchi, Sartori, Mannelli, Piccioli, Brizzi. All. Benettini.

San Marco: Lacopo, Mattioli, Tarca, Giromini, Betti, Caro, Molini, Petriccioli, Baldelli, Pezzica, Mosti, Orlandi, Porta, Mazzanti. All. Laghi. Canaletto: Giannazzetti, Bandini, Masi, Buiano, Pisacane, Bastogi, Arapi, Bruni, Ciolfi, Houssini, Maccarone, Gaggini, Lo Bue, Pisani, Rosati. All. Sparvieri.



Primi calci 2011. Semifinali. Gir.A: A.Pianazze-Canaletto 0-2 (Dido, Maggiali), Valdivara-A.Pianazze 2-0, Valdivara-Canaletto 0-1 (Scirocco). Gir.B: Tigullio-San Marco 1-0, Don Bosco-San Marco 2-0, Don Bosco-Tigullio 0-2.