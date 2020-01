Al Canaletto Sepor il IX trofeo "Cesare Mori"

Il Canaletto Sepor si aggiudica il 9° trofeo “Cesare Mori”, torneo per Esordienti 2008 inserito nella tradizionale kermesse natalizia denominata “Natale Canarino 2019” che si è conclusa al campo “Tanca” che la società presieduta da Sabrina Benassi ha dedicato al ricordo di personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società gialloblu. Ben 75 le società partecipanti suddivise in otto categorie con la collaborazione di Locanda Alinò, Ri.C.El e Good Job srl.

La rassegna ha ricordato Cesare Mori, per decenni presidente onorario della società gialloblu, grande tifoso dello Spezia calcio, il fondatore della Sepor Spa, società leader in campo nazionale per le bonifiche industriali e navali e nella protezione dell’ambiente terrestre e marittimo. Cesare Mori, personaggio dalle grandi doti umane e professionali ebbe la geniale intuizione nel 1990 della realizzazione del primo impianto portuale nazionale per il trattamento di acque oleose e di sentina.

I canarini di Nicola Valtancoli regolano dopo una combattuta finale il Pietrasanta con Klenis Xeka, protagonista con una tripletta, mentre al terzo posto si piazza la Tarros vincente con il Follo.

Al termine le premiazioni con la regia di Marco Biso, patron della riuscita rassegna, alle quali hanno partecipato il responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa, il segretario Claudio Pierini e il presidente dell’Aiac Alteo Bolognini. Riconoscimenti particolari sono andati agli arbitri Massimo Lo Bue, Costabile Comunale, Fabio Bisogno e Paolo Damnotti.

Quarti di finale: Canaletto S.-Forte dei Marmi 4-2 (De Marco 3, Xeka; Micheli, Macchiarini),

Ceparana-Tarros 0-6 (Benetti, Castropignano, El Amiry, Cervia, Borsi, Rossi), Apuania-Follo 0-5 (Sardi 3, Fiorini, Ruffini), Levante-Pietrasanta 0-6 (Mansili 3, Lucchesi A. 2, Cutolo).

Semifinali: Canaletto-Follo 5-1 (Bastogi, Benfatto, Xeka, Bastianelli, De Marco; Ismari), Pietrasanta-Tarros 4-2 (Mansini 2, Lucchesi, Cutolo; Borsi 2).

1°/2°posto: Canaletto S.-Pietrasanta 3-1 (Xeka 3; Mansili).

Canaletto S.: Samyr, Xeka, Benfatto, Bastogi, Moscatelli, Oshafi, Carletti, Maddaloni, Mendoza, Guzman, Ditillo, Resta, Cidale, Bugliani, Fiore, Bastianelli, De Marco. All. Valtancoli.

Pietrasanta: Bincari, Bonuccelli, Cagnoni, Ceru, Cutolo, Fedrigi, Finocchiaro, Lucchesi E., Lucchesi A., Mariani, Mansili, Neri, Tana V., Tana S. All. Ciampi.

3°/4°posto: Follo-Tarros 0-2 (El Amiry, Liberati).

Follo: Fantolini, Alberghi, Fiorini, Gega, Giarrizzo, Ismari, Maggio, Mozzachiodi, Parentini M., Raiteri, Ruffini, Trovato. All.ri Parentini A. e Ercolini.

Tarros: Rombo, Luciani, Francalanci, Pagliari, Gianfranchi, Borsi, Benetti, Cervia, Rossi, El Amiry, Baldoni, Laaloui, Liberati, Serpe. All.ri Conti e Vingiano.