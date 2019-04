Al "Bonanni" partito il memorial "Claudio Zitolo"

Come sempre anche l'edizione 2019 del torneo, quest'anno riservato all'annata 2012, è organizzato dal Mamas Giovani

La Spezia - Scattata al campo “Bonanni” l’edizione 2019 del Torneo “Claudio Zitolo”, che il Mamas Giovani organizzatore dedica all’indimenticato padre di un proprio giocatore, quest’anno riservato all’annata 2012 della categoria calcistica dei Piccoli Amici.



Queste le partite già disputate: Il Borgo-Colli Ortonovo 3-3, Mamas–Follo 1-3, Magra Azzurri-Luni 2-3, Arci Pianazze-Colli Ortonovo 0-7, Mamas-Magra Azzurri 5-2.

Seguono venerdì 19/4 Follo Luni alle ore 18, Ceparana-Colli alle 18.30 e Pianazze-Ceparana, alle 19; quindi sabato 20 Ceparana-Borgo alle 15.30, Mamas-Luni alle 16, Pianazze-Borgo alle 16.30 e Follo-Magra Azzurri alle 17.

Infine ecco il programma delle finali previste per il Lunedì dell’ Angelo 22 Aprile…

Alle ore 10 si affrontano per il 7.o e 8.o posto le due squadre classificatesi quarte nei due gironi iniziali, alle 10.30 le due arrivate terze nei medesimi per la 5.a e la 6.a posizione, alle 11 le due seconde si scontrano per la 3.a e la 4.a piazza e alle 11.30 ecco la “finalissima”. A mezzogiorno le premiazioni.

Per la cronaca nel Girone A Follo, Luni, Magra Azzurri e Mamas. Nel raggruppamento B Borgo, Ceparana, Colli e Pianazze.