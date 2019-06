Ai classe 2010 del Ceparana l'XI Edizione del Torneo "Boni"

Bolano – Una bella soddisfazione per i giovani calciatori dell’annata 2010 del Ceparana, che si impongono vincendo la XI Edizione del torneo "Boni". La manifestazione organizzata dall’Asdc Ceparana Calcio si è disputata sui campi dell’impianto sportivo Cipriano Incerti.

I giovani atleti rossoneri, allenati da mister Andrea Dell’Ovo e Carlo Valeri si sono imposti davanti a Santerenzina, Nave, Pontremolese, Canaletto. La giovane compagine rossonera ha espresso anche un buon gioco frutto anche dell’applicazione delle metodologie di allenamento impartite dallo staff tecnico e ben interpretata dai ragazzi dell’Asdc Ceparana Calcio.

Nel girone finale i rossoneri hanno conquistato la vittoria finale grazie al miglior punteggio ottenuto. Al termine della manifestazione, la premiazione, e i complimenti degli organizzatori a tutte le società partecipanti, ai loro atleti e ai genitori degli stessi.

Di seguito la rosa che si è aggiudicata il Torneo Boni:

ASDC Ceparana Calcio: Gilli, Tomai, Turturro, Prenga, Passeri, Delbello, Bernardini, Panada, Neri, Ricci, Pagliari, Gjermeni, Iaione, Lettieri, Borfiga, Russo.

Allenatore: Andrea Dell’Ovo - Carlo Valeri

Dirigenti: Luca Panada – Ilario Neri

Prossimi appuntamenti per le annate rossonere che parteciperanno alla XI Edizione del torneo "Boni"sono: 8 e 9 giugno per le annate 2008 -2012-2013 e 13 e 14 giugno per l’annata 2009.

ASDC Ceparana Calcio Informa che sono aperte le pre- iscrizioni per la scuola calcio e tutte le altre attività Pre-Agonistiche & Agonistiche per la stagione Sportiva 2019/2020 riservate alle annate

2014-2013-2012 -2011-2010-2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003

Per informazioni sul programma, quota di iscrizione è possibile rivolgersi presso la Segreteria Asdc Ceparana Calcio dal lunedì al venerdì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 contattando i seguenti numeri 338.6557345 – 334.7863485.