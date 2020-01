Ai Giovanissimi 2006 del Rivasamba il "Sergio Cappagli"

La Spezia - Sergio Cappagli è stato uno dei dirigenti più rappresentativi della storia del Canaletto Sepor di cui ha segnato un epoca ai tempi della presidenza del compianto presidente Libero Ferrari: universalmente apprezzato nell’ambiente calcistico sportivo spezzino per serietà, competenza e rigore morale ha legato il suo nome per oltre un trentennio alla crescita della società canarina anche per la presenza nelle sue file dei figli Mario e Paolo, validi giocatori delle giovanili e nei dilettanti.



Il Canaletto Sepor lo ha voluto ricordare con un torneo per la categoria Giovanissimi 2006, inserito nella tradizionale kermesse natalizia denominata “Natale Canarino 2019” in svolgimento al “Tanca” che ricorda personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società gialloblu. Ben 75 le società partecipanti suddivise in otto categorie con la collaborazione di Locanda Alinò, Ri.C.El e Good Job srl.



Ad alzare l’ambito trofeo il Rivasamba che nella gara decisiva ha battuto dopo i calci di rigore i padroni di casa guidati da Rossano Rotondo che in precedenza avevano superato la Tarros grazie a Milazzo. Nel triangolare finale i rivieraschi avevano avuto ragione anch’essi della Tarros.



Al termine le premiazioni con la regia del patron Marco Biso, alle quali è intervenuto Mario Cappagli figlio dell’indimenticabile Sergio e alle quali hanno partecipato il presidente dell’Aiac Alteo Bolognini, il responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa, il responsabile tecnico Fabrizio Vaccarini e i dirigenti Costabile Comunale e Claudio Pierini.



Giovanissimi 2006: Canaletto-Tarros 1-0 (Milazzo), Tarros-Rivasamba 0-2 (Pantini, Menichini), Canaletto-Rivasamba 2-3 dcr (0-0).



Canaletto: Comiran, Simoni, Romanelli, Elmazi, Meoni, Vergai, Bortone, Miserendino, Milazzo, Saudino, Perez, Vezzi, Di Pizzo, Rabih, Cuccio, Bartoli. All. Rotondo.



Tarros S.: Cavazzoni, Mazzi, Cogliolo, Losso, Filipetti, Castri, Lafleur, Asti, Di Salvo, Sturli, Caprino, Casoni, Fregosi, Scazzola, Orlandi, Pellegrini. All. Foschi.



Rivasamba: Panarese, Bottini, Sanengo, Pantini, Bobbio, Lagasco, Franchini, Conti, Menichini, Ginocchio, Coluccio, Delbuono, Pannozzo, Calcagno, Daneri, Tassano, Torriglia, Bartolozzi, Traversi. All. Carli.



La rassegna continua oggi con la giornata finale: alle 17 Don Bosco-Palleronese (3°/4° posto 2007), alle 17.50 Ceparana-Pontremolese (1°/2°posto 2007), alle 18.40 3°/4° posto 2008, alle 19.30 1°/2° posto 2008