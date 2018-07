ASD Veppo, giovedì il "Torneo Rebecchi"

Al via le formazioni della Foce, Brugnato, Migliarina, Borgo, Tarros Sarzanese, Portovenere e Mamas Giovani Arci La Pianta. L'incasso sarà devoluto al reparto di Ematologia dell'Ospedale Gaslini di Genova.

Veppo ( SP ) - Giovedì 26 luglio il Centro Sportivo di Veppo ospiterà il “Torneo M. Rebecchi” Il torneo, dedicato alla categoria dei 2009, vedrà ai nastri di partenza sette formazione, suddivise in due giorni. Nel girone A sono state inserite le formazioni della Foce, Brugnato e Migliarina, mentre nel girone B figurano le formazioni dell'Ameglia, Sarzana, Portovenere e Mamas La Pianta. L'importante torneo giovanile, che rientra dentro all'edizione numero 20 del Torneo di Veppo, ha come scopo ancora una volta la beneficenza. Infatti parte cospicua degli incassi, come gli anni precedenti, verrà devoluta all'acquisto di materiale che sarà consegnato direttamente al Reparto Ematologico dell'Ospedale pediatrico G. Gaslini di Genova. Possibilità di cenare presso la struttura del centro sportivo. Di seguito il programma della manifestazione







Ore 18;00 Foce – Migliarina ( partita A )

Ore 18;25 Ameglia – Sarzana ( partita B )

Ore 18;50 Brugnato – perdente A

Ore 19;15 Portovenere – Mamas La Pianta ( partita C )

ore 19;40 Brugnato – vincente partita A

Ore 20;05 Vincente partita C – Perdente partita B

ore 20;30 Perdente partita C – Vincente partita B

Ore 20;55 Triangolare fra 3° girone A e 3° girone B

Ore 21;40 2° Girone A – 2° Girone B

Ore 22;02 1à Girone A – 1° girone B

Ore 22;30 Premiazione finale