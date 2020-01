A tu per tu con il diesse del Magra Azzurri Benvenuto

Anche quest’anno è stato un successo, alla ex Ceramica Vaccari, l’immancabile festa che annualmente il Magra Azzurri celebra per le feste di fine anno; con puntuale presenza di tutte le sue squadre. Non mancava l’intera dirigenza, ma il grosso dell'occasione era costituito dalle compagini di del settore giovanile, che ha il “diesse” in Andrea Benvenuto: il quale dovrebbe essere pedina fondamentale nei futuri sviluppi in cui il settore confida.



Una volta di più festa riuscita ?

C’erano anche i giocatori della Prima squadra, che sono per i ragazzi e bambini del nostro “vivaio” un buon esempio. Per noi è importante che tutto l’ambiente sia unito e coeso andando dagli adulti ai più piccini.



Soddisfatto di questi primi mesi da direttore sportivo?

Probabilmente abbiamo ormai trovato, dopo qualche soluzione di continuità negli ultimi anni nell’organigramma e nelle varie funzioni, la formula di coordinamento e sinergia adeguata fra e per noi. Sono davvero contento dell’unità d’intenti e azione che oggi spartisco sia con l’altro d.s. del nostro settore “verde”, Enrico Carannante, sia col direttore generale del medesimo Saverio Franchini.



Prospettive ?

Il proposito è anzitutto di mantenere e fortificare quanto attualmente esiste da noi per il momento, quale base per il salto di qualità che ci proponiamo con vista alla prossima stagione calcistica, in termini sia di numero di squadre che di organico di tecnici.