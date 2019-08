A tu per tu con Gianluca Buttu, responsabile del settore giovanile della Pontremolese

La Spezia- Allargare gli orizzonti per diventare ancora più grandi, sempre più grandi. La missione di Gianluca Buttu è partita con slancio e idee chiare. Proprio per questo lo scorso anno il presidente Aprili e il direttore generale Lecchini hanno deciso di investire su di lui, sul meglio che il panorama provinciale e regionale poteva offrire in questo momento a livello di scouting e di competenza nel mondo sconfinato del settore giovanile.



Gianluca Buttu, sono passati dodici mesi dal tu arrivo nel settore giovanile della Pontremolese. Quali sono le sensazioni ora che ha potuto conoscere meglio il nuovo ambiente?

“Senz'altro positive. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto bene e mi ha messo nelle condizioni di rapportarmi con tutte le figure operative, tecniche e organizzative. Perché io avevo e ho ancora bisogno di capire e di conoscere nel suo profondo questa realtà. La Pontremolese è una società che è strutturata e articolata molto bene. Per me è stato fondamentale conoscere la struttura per poter capire e ipotizzare un programma di intervento soprattutto in quel settore a cui ho cominciato subito a dedicarmi, cioè il settore giovanile”

Si tratta di un lavoro molto complesso e impegnativo.

“Il settore giovanile è molto articolato c'è un percorso di formazione, di verifica, di costruzione del calciatore che è lungo, complicato, nel quale le figure che si dedicano devono essere specializzate e devono fare proprio scuola. Quello che più mi fa piacere è aver trovato un ottimo ambiente dove poter instaurare relazioni proficue che ci permettano di crescere. Qui non si tratta di usare il protagonismo come metodo di lavoro. Io ho sposato questa linea, un lavoro di basso profilo nella quale tutti mettono del loro e tutti sono importanti. Non è una singola persona che costruisce il progetto, sono tante e specializzate”.



Facciamo un passo indietro, come giudichi il tuo primo anno?

“Direi che è stato un anno positivo per tutti dove abbiamo centrato anche qualche vittoria nei vari tornei pre e post campionato. Mi fa piacere sottolineare, e nessuno me ne voglia, la stagione dei 2007 che hanno chiuso al vertice del campionato provinciale per poi andarsi a giocare il tutto e per tutto nella fase finale regionale. “



Quest’anno quali sono gli obiettivi?

“ Quest’anno sono arrivati a Pontremoli oltre trenta nuovi giocatori, che sicuramente hanno alzato molto il livello delle formazioni, quindi partiamo con l’obiettivo di poter essere protagonisti nei vari campionati, anche se il nostro obiettivo principale resta la crescita dei ragazzi, e non parlo solo a livello tecnico".