A Settembre gli Open Day del Settore Giovanile della Luni Calcio

Luni - Il Luni Calcio apre al settore giovanile ed alla Scuola Calcio. Il club della Presidentessa Simona Dell'Amico, dopo essersi aggiudicato la gestione dell'impianto sportivo Lino Parodi / Gaggio, guarda con estremo interesse alla rinascita ed alla diffusione e crescita in zona del calcio baby. Per il mese di settembre sono infatti previste molte giornate "Open Day" dedicate alla prova per i baby calciatori presso il centro sportivo del Gaggio.



Queste date ed orari divisi per categorie.



Cat. 2012/13/14/15

3-5-10-12 settembre dalle 17.30-18.30



Cat. 2011

3-5-10 settembre dalle 18.30-19.30



Cat. 2010/09

2-4-10-12 settembre dalle 18-19.30



Cat. 2008

3-5-10-12 settembre dalle 18-19.30



Cat. 2007

3-5-6-9-11-13 settembre dalle 18.15-19.45



Cat. 2005/06

2-4-6-9-11-13 settembre dalle 18.15-19.45



Per info : Simona Dell'Amico (Pres) 324.5566970. Massimo Marcesini (D.S.) 334.6658489. Carmelino Longo (Resp. Tecnico) 320.4671550